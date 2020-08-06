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Дизайнер разработал новый образ для станции «Немига» и вообще для центра города - получилось необычно

06.08.2020 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский дизайнер разработал новую концепцию станции метро «Немига», а еще придумал, как может выглядеть центр Минска. Посмотрите, что получилось.


Андрей Август — промышленный дизайнер, работал преподавателем в Академии искусств, ему 28 лет. На сайте www.behance.net опубликовали его концепцию для станции метро «Немига» и центра Минска.

Выглядит все очень необычно. Андрей Август объясняет, что не рассчитывает на реализацию проекта, это просто его видение привычных для Минска объектов.

— Все началось с того, что я стал делать новую схему метро. Разработал, потом понял, что нормальную схему в наших вагонах не повесить. Тогда придумал, как мог бы выглядеть вагон. Потом подумал, что к вагону нужна новая станция, потом решил продумать и входную группу снаружи.

Рендеров прибавилось, когда «заодно» дизайнер продумал новый образ для всей округи.

Вот та самая схема метро.



Вот как в альтернативной реальности от дизайнера станция выглядит в разрезе

— В ней нет ничего лишнего. Я считаю, что схемы должны быть предельно простыми, не отвлекать внимание от главного. Это мог бы быть интерактивный экран: человек нажимает на название нужной станции и видит, сколько времени до нее ехать, например, конкретно с «Немиги», — объясняет дизайнер.

В его представлении станция «Немига» выглядит так: с травой и деревьями прямо на платформе.

— Как технически это реализовать, я не знаю, не специалист. Но думаю, что в принципе такое возможно — на специальном грунте и в искусственном освещении, — говорит Андрей Август.




На поверхности в историческом центре Минска все тоже стало совсем другим. На своих рендерах Андрей «снес» советские постройки.

— У нас в 1960-х годах советская власть перестроила весь центр. Структуру улиц, планировку разрушили, ткань города оказалась разорванной. Если что-то и восстанавливать, то саму планировку улиц, архитектура же где-то может быть новой, а где-то — реставрироваться.

Новые выходы из станции «Немига» могут выглядеть вот так:



Дизайнеру не нравится, какой сейчас проспект Победителей, здешняя советская архитектура его не впечатляет.

Из современных зданий его привлекает Galleria Minsk с отелем DoubleTree by Hilton. Их он оставил, а за ними «построил» целый район небоскребов.

«Дом Чижа» Андрей Август «снес», Немигу сделал пешеходной.



— Нужно восстановить структуру Минского замчища. Пешеходная зона с магазинчиками, ресторанами, малоэтажной застройкой прямо в центре города.

Историческое место Андрей Август представляет себе таким.




Пример застройки Минского замчища

Дизайнер говорит, что работа над проектом принесла ему удовольствие, связанное с мучением.

— Я смотрю на то, что у нас есть, — и это ужасно. А удовольствие — в том, что я все переделываю, и теперь, когда приезжаю на «Немигу», мне приятно представлять, что когда-нибудь там все может выглядеть по-новому. Но это, конечно, вряд ли.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский дизайнер разработал новую концепцию станции метро «Немига», а еще придумал, как может выглядеть центр Минска. Посмотрите, что получилось.
 
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