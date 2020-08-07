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Какой будет погода в Витебске накануне и в день выборов
07.08.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На выходные синоптики
В субботу — до 26 градусов тепла, без осадков и ветра.
В воскресенье, 9 августа, — +23…25°С. Утром и вечером без осадков, а вот днем в прогнозе дождь.
Пусть все у всех будет хорошо!
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На выходные синоптики прогнозируют хорошую погоду: будет тепло и безветренно. Правда, в воскресенье днем возможен дождь.
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