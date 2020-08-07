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Какой будет погода в Витебске накануне и в день выборов

07.08.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На выходные синоптики прогнозируют хорошую погоду: будет тепло и безветренно. Правда, в воскресенье днем возможен дождь.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу — до 26 градусов тепла, без осадков и ветра.

В воскресенье, 9 августа, — +23…25°С. Утром и вечером без осадков, а вот днем в прогнозе дождь.

Пусть все у всех будет хорошо!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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На выходные синоптики прогнозируют хорошую погоду: будет тепло и безветренно. Правда, в воскресенье днем возможен дождь.
 
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