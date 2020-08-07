ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Передовые технологии в борьбе с онкологией: новейший томограф появился в Бресте

07.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мощное оборудование установили в областном онкодиспансере. Аппарат поможет определить точный диагноз и выявить рак на самых ранних стадиях. Лаборатория будет работать в две смены. В день можно обследовать до 80 человек. Всего на учете в регионе стоят 42 000 пациентов с онкологией.

Руслан Лукьяновский, главврач Брестского областного онкологического диспансера: "Помещение под эмиссионный томограф, который мы сегодня открываем, вместе с аппаратом расширит не только возможности онкологии диагностические, но и смежных специальностей. Таких как кардиология, урология, гинекология, эндокринология и так далее. Этот аппарат обладает очень широким спектром диагностических способностей".

Стоимость эмиссионного томографа — 455 000 рублей. Оборудование будут использовать также для так называемых скринингов - профилактических осмотров населения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощное оборудование установили в областном онкодиспансере. Аппарат поможет определить точный диагноз и выявить рак на самых ранних стадиях. Лаборатория будет...
 
Новости дня
Новости общества
 
Какой будет погода в Витебске накануне и в день выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика