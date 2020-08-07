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Передовые технологии в борьбе с онкологией: новейший томограф появился в Бресте
07.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМощное оборудование установили в областном онкодиспансере. Аппарат поможет определить точный диагноз и выявить рак на самых ранних стадиях. Лаборатория будет работать в две смены. В день можно обследовать до 80 человек. Всего на учете в регионе стоят 42 000 пациентов с онкологией.
Руслан Лукьяновский, главврач Брестского областного онкологического диспансера: "Помещение под эмиссионный томограф, который мы сегодня открываем, вместе с аппаратом расширит не только возможности онкологии диагностические, но и смежных специальностей. Таких как кардиология, урология, гинекология, эндокринология и так далее. Этот аппарат обладает очень широким спектром диагностических способностей".
Стоимость эмиссионного томографа — 455 000 рублей. Оборудование будут использовать также для так называемых скринингов - профилактических осмотров населения.
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Мощное оборудование установили в областном онкодиспансере. Аппарат поможет определить точный диагноз и выявить рак на самых ранних стадиях. Лаборатория будет...
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