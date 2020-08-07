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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Передовые технологии в борьбе с онкологией: новейший томограф появился в Бресте Мощное оборудование установили в областном онкодиспансере. Аппарат поможет определить точный диагноз и выявить рак на самых ранних стадиях. Лаборатория будет...

Мощное оборудование установили в областном онкодиспансере. Аппарат поможет определить точный диагноз и выявить рак на самых ранних стадиях. Лаборатория будет работать в две смены. В день можно обследовать до 80 человек. Всего на учете в регионе стоят 42 000 пациентов с онкологией.Стоимость эмиссионного томографа — 455 000 рублей. Оборудование будут использовать также для так называемых скринингов - профилактических осмотров населения.