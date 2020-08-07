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Станет немного легче. Погода в Гомеле в выходные
07.08.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первую неделю август прошел по летним меркам просто на отлично. А в ближайшие выходные,
Сегодня, в пятницу 7 августа, все еще жарко. Но в субботу уже +27°C и без осадков.
В воскресенье, день выборов, +25°C, днем возможна гроза.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные, по прогнозам pogoda.by, ветер сменит направление и станет свежее.
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