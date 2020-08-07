Станет немного легче. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Первую неделю август прошел по летним меркам просто на отлично. А в ближайшие выходные, по прогнозам pogoda.by, ветер сменит направление и станет свежее.



Фото: Сергей Комков

Сегодня, в пятницу 7 августа, все еще жарко. Но в субботу уже +27°C и без осадков.

В воскресенье, день выборов, +25°C, днем возможна гроза.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .