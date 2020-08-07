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Жара и солнце. Погода в Могилеве в выходные
07.08.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Похоже, август исправляется: в выходные — солнце и жара. В воскресенье днем, правда, может быть дождь, но недолгий. Следующая неделя стартует с грозы и дождливой ночи, ожидается понижение температуры — это
Сегодня, 7 августа, весь день будет солнечно и жарко — до +27 °С.
В субботу прогнозируют облачную с прояснениями погоду, +26 °С.
В воскресенье, 9 августа, тоже будет жарко: до +26 °С. Днем может пойти дождь, но если он и будет, то недолгим.
В понедельник температура воздуха будет по-прежнему довольно высокой: +26 °С. Однако вторая половина дня будет дождливой, возможна гроза.
Хороших выходных!
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Дождь может быть днем в воскресенье, но если и будет, то недолгий.
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