Жара и солнце. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Похоже, август исправляется: в выходные — солнце и жара. В воскресенье днем, правда, может быть дождь, но недолгий. Следующая неделя стартует с грозы и дождливой ночи, ожидается понижение температуры — это предварительные данные pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 7 августа, весь день будет солнечно и жарко — до +27 °С.

В субботу прогнозируют облачную с прояснениями погоду, +26 °С.

В воскресенье, 9 августа, тоже будет жарко: до +26 °С. Днем может пойти дождь, но если он и будет, то недолгим.

В понедельник температура воздуха будет по-прежнему довольно высокой: +26 °С. Однако вторая половина дня будет дождливой, возможна гроза.

Хороших выходных!

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