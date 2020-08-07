ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жара и солнце. Погода в Могилеве в выходные

07.08.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Похоже, август исправляется: в выходные — солнце и жара. В воскресенье днем, правда, может быть дождь, но недолгий. Следующая неделя стартует с грозы и дождливой ночи, ожидается понижение температуры — это предварительные данные pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 7 августа, весь день будет солнечно и жарко — до +27 °С.

В субботу прогнозируют облачную с прояснениями погоду, +26 °С.

В воскресенье, 9 августа, тоже будет жарко: до +26 °С. Днем может пойти дождь, но если он и будет, то недолгим.

В понедельник температура воздуха будет по-прежнему довольно высокой: +26 °С. Однако вторая половина дня будет дождливой, возможна гроза.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дождь может быть днем в воскресенье, но если и будет, то недолгий.
 
Новости дня
Новости общества
 
Станет немного легче. Погода в Гомеле в выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика