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Увядший газон, спешно уложенный к приезду Лукашенко в Витебск, меняют на новый

07.08.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске меняют увядший рулонный газон, который перед приездом Александра Лукашенко спешно уложили в центре города поверх места, где ремонтировали теплотрассу.


Фото: Юрий Шепелев

Замену порыжевшего газона начали со стороны улицы Толстого. Сейчас то же самое делают на склоне со стороны Витьбы. Не прижившийся дерн удаляют и заменяют на свежий.

Сотрудники «Зеленхоза» рассказали, что газон в июле укладывала другая организация, а теперь им приходится переделывать эту работу.


Фото: Юрий Шепелев

Приживется ли новый газон, неизвестно: возможно, работа новой теплотрассы не позволит в этом месте траве зазеленеть.

 
Теги: Витебск
 
 
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Работники «Зеленхоза» рассказали, что газон в июле укладывала другая организация, а теперь им приходится переделывать эту работу.
 
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