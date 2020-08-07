Увядший газон, спешно уложенный к приезду Лукашенко в Витебск, меняют на новый

Источник материала: Tut.by

В Витебске меняют увядший рулонный газон, который перед приездом Александра Лукашенко спешно уложили в центре города поверх места, где ремонтировали теплотрассу.



Фото: Юрий Шепелев

Замену порыжевшего газона начали со стороны улицы Толстого. Сейчас то же самое делают на склоне со стороны Витьбы. Не прижившийся дерн удаляют и заменяют на свежий.

Сотрудники «Зеленхоза» рассказали, что газон в июле укладывала другая организация, а теперь им приходится переделывать эту работу.



Фото: Юрий Шепелев

Приживется ли новый газон, неизвестно: возможно, работа новой теплотрассы не позволит в этом месте траве зазеленеть.