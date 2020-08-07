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Увядший газон, спешно уложенный к приезду Лукашенко в Витебск, меняют на новый
07.08.2020 08:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске меняют увядший рулонный газон, который перед приездом Александра Лукашенко
Замену порыжевшего газона начали со стороны улицы Толстого. Сейчас то же самое делают на склоне со стороны Витьбы. Не прижившийся дерн удаляют и заменяют на свежий.
Сотрудники «Зеленхоза» рассказали, что газон в июле укладывала другая организация, а теперь им приходится переделывать эту работу.
Приживется ли новый газон, неизвестно: возможно, работа новой теплотрассы не позволит в этом месте траве зазеленеть.
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Работники «Зеленхоза» рассказали, что газон в июле укладывала другая организация, а теперь им приходится переделывать эту работу.
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