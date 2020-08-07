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Выборы-2020: досрочное голосование. Владимир Провалинский проголосовал на участке в столичной гимназии № 50
07.08.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские артисты в основной день выборов будут давать чуть ли не по четыре концерта - и прямо на избирательных участках. Поэтому пользуются своим гражданским правом и голосуют досрочно. Вчера бюллетень заполнил заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский. Исполнитель хитов советской эпохи и ученик Иосифа Кобзона посетил участок в столичной гимназии № 50.
Напомним, в дни досрочного голосования избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.
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Выборы-2020: досрочное голосование. Владимир Провалинский проголосовал на участке в столичной гимназии № 50
Белорусские артисты в основной день выборов будут давать чуть ли не по четыре концерта - и прямо на избирательных участках. Поэтому пользуются своим гражданским...
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