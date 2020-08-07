По пять человек на место. Брестские абитуриенты хотят стать логистами, айтишниками и логопедами

Источник материала: Tut.by

Завершился прием документов в вузы на обучение за счет государства. В связи с пандемией были смещены сроки подачи документов и проведения внутренних экзаменов. Из-за этого зачисление проходит в два этапа, но уже есть промежуточные итоги вступительной кампании, пишет «Вечерний Брест» .



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Первый этап зачисления на бюджет в вузах проводится до 6 августа и касается тех факультетов, при поступлении на которые абитуриентам не надо было сдавать внутренние экзамены, а достаточно было принести в приемную комиссию сертификаты ЦТ и аттестат.

С 1 по 7 августа проводятся внутренние экзамены в вузах. Поэтому второй этап зачисления абитуриентов на бюджет будет проходить до 11 августа.

В БрГУ им. Пушкина говорят о том, что в этом году недобора нет. План приема выполнен на 100 процентов: все 496 бюджетных мест закрыты. Зачисление будет к концу этой недели, поэтому о проходных баллах даже по тем специальностям, при поступлении на которые не надо сдавать экзамены, в приемной комиссии пока сказать не могут. Однако в университете упомянули, что в этом году среди абитуриентов пользовалась популярностью специальность «Логопедия». Здесь конкурс составил чуть более 5 человек на место. Также хорошим спросом пользовалась специальность «Психология», где конкурс тоже больше 5 человек. Детально об итогах зачисления в университете расскажут чуть позже. А полностью зачисление всех абитуриентов на бюджет состоится до 11 августа.

А в БрГТУ уже состоялся первый этап зачисления. План приема выполнен, и все 492 бюджетных места будут заняты. Уже прошло зачисление абитуриентов по трем факультетам: экономическому, машиностроительному и факультету электронно-информационных систем. На многих специальностях в этом году довольно высокий конкурс.

По результатам первого этапа зачисления самая востребованная специальность среди абитуриентов «Логистика» (экономический факультет). Там конкурс составил 6 человек на место. И вторая в рейтинге — специальность «Программное обеспечение информационных технологий» факультета электронно-информационных систем: 5,6 человека на место.

Достаточно высокий конкурс сложился на специальности «Экономика электронного бизнеса» (экономический факультет), «Архитектура и архитектурный дизайн» (строительный факультет), а также на восстановленной в этом году специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» — более трех человек на место.

Самый высокий проходной балл на специальности «Экономика электронного бизнеса» экономического факультета — 334. Также высокая планка для поступления была на специальности «Программное обеспечение информационных технологий» факультета электронно-информационных систем — 329 баллов.

— Одна абитуриентка нас удивила. Она подала документы на экономический факультет с суммой 380 баллов! У нее были сертификаты ЦТ со 100 баллами по русскому и английскому языкам, — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ Наталья Винник.

До 11 августа в вузе состоится зачисление еще на три факультета, по которым сейчас проходят внутренние экзамены: строительный, факультет инженерных систем и экологии и инженерно-экономический факультет заочного образования. Тогда уже будет видна полная картина зачисления на бюджет.

У тех абитуриентов, кто не поступит на бюджет, будет возможность до 15 августа подать документы на обучение на платной основе. По 13 августа подать документы на платные места можно в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств.