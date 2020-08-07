ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

По пять человек на место. Брестские абитуриенты хотят стать логистами, айтишниками и логопедами

07.08.2020 08:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завершился прием документов в вузы на обучение за счет государства. В связи с пандемией были смещены сроки подачи документов и проведения внутренних экзаменов. Из-за этого зачисление проходит в два этапа, но уже есть промежуточные итоги вступительной кампании, пишет «Вечерний Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Первый этап зачисления на бюджет в вузах проводится до 6 августа и касается тех факультетов, при поступлении на которые абитуриентам не надо было сдавать внутренние экзамены, а достаточно было принести в приемную комиссию сертификаты ЦТ и аттестат.

С 1 по 7 августа проводятся внутренние экзамены в вузах. Поэтому второй этап зачисления абитуриентов на бюджет будет проходить до 11 августа.

В БрГУ им. Пушкина говорят о том, что в этом году недобора нет. План приема выполнен на 100 процентов: все 496 бюджетных мест закрыты. Зачисление будет к концу этой недели, поэтому о проходных баллах даже по тем специальностям, при поступлении на которые не надо сдавать экзамены, в приемной комиссии пока сказать не могут. Однако в университете упомянули, что в этом году среди абитуриентов пользовалась популярностью специальность «Логопедия». Здесь конкурс составил чуть более 5 человек на место. Также хорошим спросом пользовалась специальность «Психология», где конкурс тоже больше 5 человек. Детально об итогах зачисления в университете расскажут чуть позже. А полностью зачисление всех абитуриентов на бюджет состоится до 11 августа.

А в БрГТУ уже состоялся первый этап зачисления. План приема выполнен, и все 492 бюджетных места будут заняты. Уже прошло зачисление абитуриентов по трем факультетам: экономическому, машиностроительному и факультету электронно-информационных систем. На многих специальностях в этом году довольно высокий конкурс.

По результатам первого этапа зачисления самая востребованная специальность среди абитуриентов «Логистика» (экономический факультет). Там конкурс составил 6 человек на место. И вторая в рейтинге — специальность «Программное обеспечение информационных технологий» факультета электронно-информационных систем: 5,6 человека на место.

Достаточно высокий конкурс сложился на специальности «Экономика электронного бизнеса» (экономический факультет), «Архитектура и архитектурный дизайн» (строительный факультет), а также на восстановленной в этом году специальности «Экспертиза и управление недвижимостью» — более трех человек на место.

Самый высокий проходной балл на специальности «Экономика электронного бизнеса» экономического факультета — 334. Также высокая планка для поступления была на специальности «Программное обеспечение информационных технологий» факультета электронно-информационных систем — 329 баллов.

— Одна абитуриентка нас удивила. Она подала документы на экономический факультет с суммой 380 баллов! У нее были сертификаты ЦТ со 100 баллами по русскому и английскому языкам, — рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии БрГТУ Наталья Винник.

До 11 августа в вузе состоится зачисление еще на три факультета, по которым сейчас проходят внутренние экзамены: строительный, факультет инженерных систем и экологии и инженерно-экономический факультет заочного образования. Тогда уже будет видна полная картина зачисления на бюджет.

У тех абитуриентов, кто не поступит на бюджет, будет возможность до 15 августа подать документы на обучение на платной основе. По 13 августа подать документы на платные места можно в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Выборы-2020: досрочное голосование. Владимир Провалинский проголосовал на участке в столичной гимназии № 50
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика