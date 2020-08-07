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Запланированный в Бресте предвыборный концерт с участием звезд переносится

07.08.2020 11:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Концерта с участием Стаса Пьехи, Олега Винника, Юлианны Карауловой, а также группы «Леприконсы» (изначально заявлялись «Краски») 8 августа в Бресте не будет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.


Фото: t.me/Rogachuk

«Уважаемые брестчане! Запланированный концерт на 8 августа на Гребном канале переносится. Сцену не демонтируем», — сообщил мэр.

Напомним, в столице и регионах 8 августа, в субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах, должны были пройти масштабные праздничные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады. Все — бесплатные.

За два дня белорусы написали тысячи комментариев артистам, которые были заявлены на концертах. Подробно о том, что именно они писали, можно прочесть здесь. Под напором поклонников, певцы стали отказываться от выступлений.

 
Теги: Брест
 
 
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Об этом сообщил в своем телеграме мэр Бреста Александр Рогачук.
 
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