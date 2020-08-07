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Мужчина в мае украл две цепочки из ювелирного магазина в Минске - вот что решил суд

07.08.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае Минске ограбили ювелирный магазин. Милиция рассказала, как задерживали подозреваемых">ограбили столичный ювелирный магазин. Похититель выхватил цепочки прямо из рук продавца. Что решили по его делу, сообщает пресс-служба Минского городского суда.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

3 мая в один из минских ювелирных магазинов пришел мужчина, он попросил у консультанта посмотреть золотые цепочки. Продавец показала три: две из них обвиняемый смог похитить, а еще одну сотрудница магазина успела выхватить из рук.

С добычей в руках мужчина выбежал из магазина. Он похитил имущество на 5867 рублей.

5 августа суд Центрального района уголовное дело. Выяснилось, что раньше обвиняемый уже был судим, в том числе за хищения.

Суд признал его виновным в покушении на открытое похищение имущества (грабеж), совершенное повторно, в крупном размере, и на основании ст. 14, ч.3 ст. 206 УК ему назначили наказание — лишение свободы на шесть лет. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях строгого режима. Есть и штраф — в доход государства виновный должен перечислить 150 базовых величин (4050 рублей). Взыскали и ущерб в пользу ювелирного магазина — 2470 рублей 20 копеек.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Раньше сообщалось, что у мужчины был сообщник, с которым на следующий день после ограбления в Минске он ездил в Брест, чтобы повторить схему. Но сотрудница брестского ювелирного магазина показывала украшения через стекло.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В мае ограбили столичный ювелирный магазин. Похититель выхватил цепочки прямо из рук продавца. Что решили по его делу, сообщает пресс-служба Минского городского...
 
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