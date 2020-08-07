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110 лет со дня рождения Геннадия Цитовича

07.08.2020 12:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси сегодня вспоминают музыканта, который прославил народную культуру далеко за пределами нашей страны. 110 лет исполняется со дня рождения Геннадия Цитовича, старейшего фольклориста, основателя Государственного академического народного хора Беларуси. Памяти выдающегося этнографа социокультурный телеканал "Беларусь 3" посвящает целую программу. В 12:50 в эфире авторская программа Владимира Орлова "Люблю и помню", посвященная Цитовичу. В продолжение проекта - концерт Национального академического народного хора.
 
 
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В Беларуси сегодня вспоминают музыканта, который прославил народную культуру далеко за пределами нашей страны. 110 лет исполняется со дня рождения Геннадия...
 
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