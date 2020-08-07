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110 лет со дня рождения Геннадия Цитовича
07.08.2020 12:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси сегодня вспоминают музыканта, который прославил народную культуру далеко за пределами нашей страны. 110 лет исполняется со дня рождения Геннадия Цитовича, старейшего фольклориста, основателя Государственного академического народного хора Беларуси. Памяти выдающегося этнографа социокультурный телеканал
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В Беларуси сегодня вспоминают музыканта, который прославил народную культуру далеко за пределами нашей страны. 110 лет исполняется со дня рождения Геннадия...
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