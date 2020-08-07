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«Нас использовали как затычку, чтобы занять место». Как судят диджеев, включивших «Перемен» Цоя на празднике

07.08.2020 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Центрального района Минска сегодня рассматривает дела звукорежиссеров Дворца молодежи Кирилла Галанова и Владислава Соколовского которые обеспечивали звуковое сопровождение на «Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования», включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя.


Влад (слева) и Кирилл. Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Сейчас Кирилл Галанов и Владислав Соколовский находятся в ЦИП на Окрестина.

Их дела рассматривает суд Центрального района Минска — статьи КоАП, по которым их обвиняют, — 17.1 «Мелкое хулиганство» и 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица. Звукорежиссеров в суд не доставляли, связь с ними из суда по скайпу. Судят их параллельно, процесс Соколовского ведет судья Юлия Густыр, Галанова — судья Виктория Шабуня.

С 10 утра возле суда Центрального района Минска дежурит Никита, брат задержанного звукорежиссера Кирилла Голованова, и друг Владислава Соколовского. Когда будет заседание, никто не знал.

— Надо успокоиться, — с такими словами мама Влада Ирина Александровна садится возле зала суда.

Владу и Кириллу вменяют две статьи КОАП: ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) и ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица). Пока адвокат Михаил Боднарчук знакомится с материалами дела, мама и девушка Влада обсуждают передачу на Окрестина.

Ирина Александровна только утром вернулась с дачи, она уже посмотрела видео с вчерашнего вечера в парке и не понимает, за что судят парней.

— Хулиганство? Они же только включили музыку. Я бы пожизненно тогда сидела, очень люблю слушать музыку, — недоумевает мама Влада.

О том, что после суда Владислав может быть уволен, мама спокойно рассуждает:

— Сегодня работа одна, завтра другая. Главное — не бояться.

Чуть позже в суд пришли Мария Колесникова и Илья Салей.

Судья Густыр зачитывает протокол. В нем сказано, что Соколовский «в присутствии большого количества людей, имея умысел на нарушение общественного порядка и нормальной деятельности управления идеологической работы администрации Центрального района Минска, умышленно сорвал праздничный концерт, что выразилось в отключении звука во время выступления артистов и включении композиции, не соответствующей формату данного мероприятия».

А далее Соколовский был задержан сотрудниками милиции — и его неповиновение выразилось в том, что при задержании за мелкое хулиганство звукорежиссер «пытался убежать, размахивал руками, вел себя нагло и вызывающе».

— По поводу задержания — абсолютная ложь, — говорит Соколовский.

Он рассказывает в суде, что вчера около 19.00 включил песню «Перемен».

— Честно говоря, я так и не понял, что это было за мероприятие. Выступающие тоже не особо понимали, что происходит, — утверждает Владислав Соколовский.

По его словам, им до конца вечера не был предоставлен сценарий концерта — и в 19.00, дождавшись окончания выступления баяниста, Соколовский включил «Перемен».

— С какой целью вы включили композицию Цоя? — спрашивает судья.

— На это время был запланирован митинг и нас использовали как затычку, чтобы занять место. Это возмутило меня, я не хотел участвовать в этом действии. Это неприлично, незаконно и это противоречит моим убеждениям. Я хотел поддержать Светлану Тихановскую, не было умысла срывать концерт, — отвечает Владислав Соколовский.

(Будет дополнено).

Напомним, вчера во время районного праздника в Киевском сквере выступление баяниста Виталия Воронко неожиданно прервала песня «Перемен» Виктора Цоя. Оказалось, сотрудники Дворца детей и молодежи, которые стояли за пультом, сознательно включили эту композицию. На руках парней были белые браслеты. Владислав и Кирилл заявили журналистам, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что завтра останутся без работы. Неожиданное изменение программы присутствующие, которых к тому времени собралось уже несколько тысяч, поддержали криками «Молодцы!» и аплодисментами.

К ребятам за пультом подошел глава администрации района Дмитрий Петруша, предупредил, что они срывают мероприятие, и вызвал милицию. После этого музыкальная программа прервалась. Появились проблемы со связью. Присутствующие периодически скандировали «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света!», «Выпускай!», «Уходи!». К кинотеатру «Киев» подъехали три автозака и три микроавтобуса.

После мероприятия телефоны парней оказались недоступны, их доставили в Центральное РУВД.

— Когда мы уже были в милиции, услышали, как обсуждались статьи, по которым их собирались доставить. Кажется, ст. 17 (ст. 17.1 «Мелкое хулиганство») и неповиновение (ст. 23.4 КОАП). Парни казались избитыми. У высокого человека с длинными волосами (Владислава. — Прим. TUT.BY) лоб и глаза были прямо красными-красными. У второго одна половина лица была красной, и он прикладывал бутылку, чтобы не было отека, — рассказывает Карина Ласковец, которая оказалась в РУВД в то же время.

 
Теги: Минск
 
 
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