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Cвоим гражданским правом воспользовалась народная артистка Беларуси Анастасия Москвина

07.08.2020 14:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли 22,47 % избирателей. Сегодня сразу после открытия избирательных участков своим гражданским правом воспользовалась народная артистка Беларуси Анастасия Москвина. 

Отдать свой голос за будущее страны досрочно можно с 10 до 14 часов и с 16 до 19.

 
 
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За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли 22,47 % избирателей. Сегодня сразу после открытия избирательных участков своим гражданским...
 
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