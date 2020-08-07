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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Cвоим гражданским правом воспользовалась народная артистка Беларуси Анастасия Москвина За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли 22,47 % избирателей. Сегодня сразу после открытия избирательных участков своим гражданским...

За три дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси пришли 22,47 % избирателей. Сегодня сразу после открытия избирательных участков своим гражданским правом воспользовалась народная артистка Беларуси Анастасия Москвина.Отдать свой голос за будущее страны досрочно можно с 10 до 14 часов и с 16 до 19.