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Завтра в Беларуси до 31 градуса тепла
07.08.2020 14:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогода в Беларуси повышает градус - завтра до 31! Из-за жары в стране объявлен оранжевый уровень опасности. На следующей неделе температура начнет снижаться, но останется комфортной до середины августа.
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Погода в Беларуси повышает градус - завтра до 31! Из-за жары в стране объявлен оранжевый уровень опасности. На следующей неделе температура начнет снижаться, но...
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