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«Мероприятие было сорвано». Мингорисполком прокомментировал ситуацию в Киевском сквере
07.08.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мингорисполком прокомментировал мероприятие в Киевском сквере 6 августа. Информация
«Районное городское мероприятие, организованное в Киевском сквере 6 августа, было сорвано с участием двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и молодежи, которых привлекли для обеспечения музыкального сопровождения праздника в качестве диджеев», — так Мингорисполком оценивает произошедшее.
«Эта акция прошла по сценарию предвыборного штаба Светланы Тихановской и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями.
Напомним, звукорежиссеры Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский работали в Киевском сквере в день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Они включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя. Их
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«Районное городское мероприятие, организованное в Киевском сквере 6 августа, было сорвано с участием двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и...
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