«Мероприятие было сорвано». Мингорисполком прокомментировал ситуацию в Киевском сквере

Источник материала: Tut.by

Мингорисполком прокомментировал мероприятие в Киевском сквере 6 августа. Информация появилась на сайте мэрии.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Районное городское мероприятие, организованное в Киевском сквере 6 августа, было сорвано с участием двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и молодежи, которых привлекли для обеспечения музыкального сопровождения праздника в качестве диджеев», — так Мингорисполком оценивает произошедшее.

«Эта акция прошла по сценарию предвыборного штаба Светланы Тихановской и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями.

Примечательно, что один из сотрудников привлекался к ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу».

Напомним, звукорежиссеры Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский работали в Киевском сквере в день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Они включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя. Их задержали , дело рассматривает суд Центрального района Минска.