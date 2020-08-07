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«Мероприятие было сорвано». Мингорисполком прокомментировал ситуацию в Киевском сквере

07.08.2020 13:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мингорисполком прокомментировал мероприятие в Киевском сквере 6 августа. Информация появилась на сайте мэрии.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Районное городское мероприятие, организованное в Киевском сквере 6 августа, было сорвано с участием двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и молодежи, которых привлекли для обеспечения музыкального сопровождения праздника в качестве диджеев», — так Мингорисполком оценивает произошедшее.

«Эта акция прошла по сценарию предвыборного штаба Светланы Тихановской и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями.
Примечательно, что один из сотрудников привлекался к ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу».

Напомним, звукорежиссеры Дворца детей и молодежи Кирилл Галанов и Владислав Соколовский работали в Киевском сквере в день открытых дверей учреждений дополнительного образования. Они включили собравшимся песню «Перемен» Виктора Цоя. Их задержали, дело рассматривает суд Центрального района Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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«Районное городское мероприятие, организованное в Киевском сквере 6 августа, было сорвано с участием двух сотрудников Минского государственного Дворца детей и...
 
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