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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые ясли-сад открыли в микрорайоне Лебяжий Новые ясли-сад в микрорайоне Лебяжий открыли сегодня в столице. Они смогут вместить 190 малышей и первых воспитанников примут уже в сентябре. Есть бассейн,...

Новые ясли-сад в микрорайоне Лебяжий открыли сегодня в столице. Они смогут вместить 190 малышей и первых воспитанников примут уже в сентябре. Есть бассейн, хореографический зал, группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков. К слову, это уже третий садик в микрорайоне Лебяжий, запланировано строительство еще двух. Кроме этого появится и новая школа на тысячу мест.