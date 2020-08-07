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Новые ясли-сад открыли в микрорайоне Лебяжий
07.08.2020 14:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовые ясли-сад в микрорайоне Лебяжий открыли сегодня в столице. Они смогут вместить 190 малышей и первых воспитанников примут уже в сентябре. Есть бассейн, хореографический зал, группы для лингвистических занятий и различных творческих кружков. К слову, это уже третий садик в микрорайоне Лебяжий, запланировано строительство еще двух. Кроме этого появится и новая школа на тысячу мест.
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Новые ясли-сад в микрорайоне Лебяжий открыли сегодня в столице. Они смогут вместить 190 малышей и первых воспитанников примут уже в сентябре. Есть бассейн,...
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