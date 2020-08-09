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В Беловежской пуще проводят эксперимент по борьбе с красным дубом
09.08.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Беловежской пуще проводят научный эксперимент по борьбе с красным дубом — одним из наиболее опасных инвазионных видов.
Красный дуб (выходец из Северной Америки) оказался в пуще в конце XIX века. Растение-колонист в новых условиях начало вытеснять аборигенные виды деревьев. В наших лесах нет организмов, которые живут за счет красного дуба, тем самым сдерживая его развитие. Поэтому сейчас, по мнению ученых, это самый опасный чужеродный древесный вид в Беловежской пуще.
Наиболее радикальным способом избавления пущи от «чужака» считается вырубка. Однако она не позволяет полностью удалить растения из-за обильной пневой поросли. Для эффективной борьбы с ней в нацпарке решили провести эксперимент.
В пуще вырубили поросль у 50 пней красного дуба. Часть засыпали опилками, остальное оставили без них. Первые результаты эксперимента оценят осенью, а затем весной 2021 года. «Даже если не удастся полностью остановить поросль, а только снизить ее активность — уже будет хорошо»,- считает Максим Ермохин.
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