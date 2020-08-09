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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За что отдает свой голос белорусская глубинка, узнали у жителей Житковичей Все, что сделано в нашей стране, - это результат не одного года. И сейчас самое главное - продолжить строительство нашей Беларуси, не потеряв того, что достигнуто. В...

Все, что сделано в нашей стране, - это результат не одного года. И сейчас самое главное - продолжить строительство нашей Беларуси, не потеряв того, что достигнуто. В этом единодушны и жители белорусского Полесья. Оно несколько лет назад оказалось разделено надвое большой рекой. Тогда над Припятью в рекордные сроки по поручению Главы государства был отстроен стратегически важный мост, который снова соединил берега родного Полесья. Каким видят его сейчас и за что отдает свой голос белорусская глубинка, мы узнали у жителей Житковичей.