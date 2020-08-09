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За что отдает свой голос белорусская глубинка, узнали у жителей Житковичей

09.08.2020 10:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все, что сделано в нашей стране, - это результат не одного года. И сейчас самое главное - продолжить строительство нашей Беларуси, не потеряв того, что достигнуто. В этом единодушны и жители белорусского Полесья. Оно несколько лет назад оказалось разделено надвое большой рекой. Тогда над Припятью в рекордные сроки по поручению Главы государства был отстроен стратегически важный мост, который снова соединил берега родного Полесья. Каким видят его сейчас и за что отдает свой голос белорусская глубинка, мы узнали у жителей Житковичей. 

"Строятся детские площадки, очень много льгот именно для многодетных. Конечно, в наших силах сохранить и приумножить все то, что мы имеем, и сделать наш район еще красивее, уютнее. Я как мама буду в первую очередь голосовать за стабильность, за будущее своего ребенка и уверенность в завтрашнем дне". 

"Наша Беларусь - процветающая страна, и хотелось бы, чтобы и дальше мы развивались в том же направлении, чтобы развивалась деревня. Чтобы появлялось побольше новых предприятий, необязательно государственных, можно и частный бизнес".

"Вообще, я люблю свой город, я все время сюда возвращаюсь. Я даже не стремлюсь уехать из него. Самое главное - сохранить мир, и если мы сделаем правильный выбор, то мир сохранится".

"Посмотрите, сколько всего здесь в нашем районе сделано. Не только в районе, в регионе, в глубинке. Я уверена в своем выборе и хочу, чтобы Беларусь шла своим путем уверенно и далее".

 
 
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Все, что сделано в нашей стране, - это результат не одного года. И сейчас самое главное - продолжить строительство нашей Беларуси, не потеряв того, что достигнуто. В...
 
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