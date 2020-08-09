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Политтехнолога Шклярова признали политзаключенным

09.08.2020 09:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитнки признали задержанного по делу Тихановского Виталия Шклярова политическим заключенным. Об этом сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».


Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Виталия Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 — в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них, сообщил 7 июля TUT.BY адвокат политтехнолога Антон Гашинский.

Санкции по этой статье — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Белорусские правозащитники требуют от властей немедленного освобождения Виталия Шклярова и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера. Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к штабу Тихановской и не знаком с Сергеем Тихановским.

Европейская федерация журналистов призвала власти Беларуси освободить Виталия Шклярова, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», и прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. Депутаты бундестага обратились с открытым письмом на имя Александра Лукашенко с тем же призывом.

 
Теги: Гомель
 
 
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Виталия Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 - в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный...
 
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