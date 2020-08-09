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Политтехнолога Шклярова признали политзаключенным
09.08.2020 09:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитнки признали задержанного по делу Тихановского Виталия Шклярова политическим заключенным. Об этом
Виталия Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. Ему
Санкции по этой статье — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Белорусские правозащитники требуют от властей немедленного освобождения Виталия Шклярова и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.
ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера. Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к штабу Тихановской и не знаком с Сергеем Тихановским.
Европейская федерация журналистов
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Виталия Шклярова задержали 29 июля в Гомеле. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 - в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный...
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