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Главврач первой столичной больницы о развитии медицины в Беларуси

09.08.2020 10:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О том, как развивается медицина в нашей стране, мы спросили у главврача первой столичной больницы Дмитрия Шевцова. Он руководит универсальным медцентром, где помогают будущим мамам с патологиями. Итак, взгляд на современную медицину изнутри.

Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей  (видео).

 
Теги: Минск
 
 
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О том, как развивается медицина в нашей стране, мы спросили у главврача первой столичной больницы Дмитрия Шевцова. Он руководит универсальным медцентром, где...
 
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