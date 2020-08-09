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Главврач первой столичной больницы о развитии медицины в Беларуси
09.08.2020 10:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTО том, как развивается медицина в нашей стране, мы спросили у главврача первой столичной больницы Дмитрия Шевцова. Он руководит универсальным медцентром, где помогают будущим мамам с патологиями. Итак, взгляд на современную медицину изнутри.
Дмитрий Шевцов, главврач 1-й клинической больницы г. Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей (видео).
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О том, как развивается медицина в нашей стране, мы спросили у главврача первой столичной больницы Дмитрия Шевцова. Он руководит универсальным медцентром, где...
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