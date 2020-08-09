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Константин Москович: Белорусы сделают правильный выбор

09.08.2020 11:17 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Белорусы сделают правильный выбор", - такое убеждение высказал в эксклюзивном комментарии Агентству теленовостей Константин Москович. Народный артист Молдовы - частый гость в Беларуси и давно сформировал свое мнение о нашей стране. Кстати, именно Москович - связующее звено молдавско-белорусских культурных отношений, благодаря чему стал обладателем медали Франциска Скорины. 

Константин Москович, народный артист Молдовы: "Во-первых, это очень порядочные, гостеприимные, добрые люди. Во-вторых, фестиваль "Славянский базар", с которым меня связывает огромная дружба - более 20 лет. Я всегда с удовольствием приезжаю в город Витебск и вижу, как меняется этот город, как меняются люди, как меняется фестиваль. Вы знаете, очень здорово приходить, встречаться с друзьями, делиться сокровенным и понимать, что Беларусь процветает. Очень сложный год для Беларуси, но я верю, что белорусы сделают правильный выбор. И будущее - светлое будущее Беларуси - в руках простых граждан".

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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"Белорусы сделают правильный выбор", - такое убеждение высказал в эксклюзивном комментарии Агентству теленовостей Константин Москович. Народный артист Молдовы -...
 
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