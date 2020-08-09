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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 731 участок на выборах Президента открыт сегодня в Могилевской области В том числе в больницах, санаториях и домах отдыха. Уже с утра чувствуется оживление среди избирателей. Многие приходят семьями. Наш корреспондент Андрей Ястребов...

В том числе в больницах, санаториях и домах отдыха. Уже с утра чувствуется оживление среди избирателей. Многие приходят семьями. Наш корреспондентуже сейчас на участке для голосования.Сразу хочется отметить, что микрорайон Спутник, где мы находимся, - быстрорастущий. Уже сейчас здесь свыше 7 000 избирателей проживает. Поэтому, чтобы все смогли реализовать свое право проголосовать за кандидата в Президенты, здесь в средней школе № 45 открыты сразу три участка. К слову, школа большая - обучается 2 500 школьников. Есть бассейны, спортивные площадки под открытым небом, где всегда оживленно. Впрочем, как и сегодня на избирательных участках.На участках создана безбарьерная среда. Установлены специальные столы для инвалидов-колясочников. Для тех, у кого есть проблемы со зрением, предложены специальные приспособления для голосования. И, конечно, для всех доступна информация о кандидатах.До 18 часов идет сбор заявок для голосования на дому от тех, кто по состоянию здоровья или другой уважительной причине не сможет прийти на участок. Напомним, работают сегодня избирательные участки до 8 часов вечера. Кстати, здесь на площадке у школы уже разворачивается ярмарка. Можно приобрести не только школьные принадлежности, но и сельскохозяйственную продукцию по приемлемым ценам.