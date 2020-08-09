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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За что отдают свой голос жители Копыси Развитие регионов останется приоритетом государственной политики. Об этом не раз заявлял Президент, посещая поселки и агрогородки. В такой провинции хочется...

Развитие малых населенных пунктов останется приоритетом государственной политики. Об этом не раз заявлял Президент, посещая поселки и агрогородки. В такой провинции хочется жить! Именно такой смысл всех преобразований, которые коснулись и Копыси - городского поселка в Оршанском районе. За несколько лет здесь полностью обновлена инженерно-транспортная инфраструктура. Новые дороги, тротуары, теплосети и водоснабжение. Капитально отремонтирована больница, детский садик. Построены спортивные площадки. Новые рабочие места созданы и на предприятиях. Есть и сырное производство. Развитие получил и агрохолдинг "Купаловское". Президент не оставляет без внимания жизнь на селе - и это ощутили люди. Вот, что говорят сегодня жители Копыси в день выборов, и за что они отдают свой голос.