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Дмитрий Губерниев о Беларуси и белорусах

09.08.2020 11:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он считает себя белорусом, хотя родился в России и сейчас живет в Москве. "Голос биатлона", известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев не раз принимал участие в масштабных соревнованиях, которые проходили в нашей стране и всегда с особым трепетом и любовью отзывается о белорусских спортсменах. Не так давно Губерниев был и ведущим на "Славянском базаре". Что привлекает спортивного телекомментатора в Беларуси и в белорусах - мы спросили его напрямую. 



 
 
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Он считает себя белорусом, хотя родился в России и сейчас живет в Москве. "Голос биатлона", известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев не раз принимал...
 
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