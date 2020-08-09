Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дмитрий Губерниев о Беларуси и белорусах Он считает себя белорусом, хотя родился в России и сейчас живет в Москве. "Голос биатлона", известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев не раз принимал...

Он считает себя белорусом, хотя родился в России и сейчас живет в Москве. "Голос биатлона", известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев не раз принимал участие в масштабных соревнованиях, которые проходили в нашей стране и всегда с особым трепетом и любовью отзывается о белорусских спортсменах. Не так давно Губерниев был и ведущим на "Славянском базаре". Что привлекает спортивного телекомментатора в Беларуси и в белорусах - мы спросили его напрямую.