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Явка избирателей по стране на 10:00 составила 45,33 %
09.08.2020 11:03 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЯвка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 10:00 составила:
В Гомельской области - 57,82 %
Могилевской - 53,87 %
Брестской - 40,49 %
Витебской - 45,28 %
Гродненской - 42,47 %
Минской - 43,79 %
В Минске - 36,08 %
Явка по стране составила 45,33 %
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Явка избирателей на выборах Президента Республики Беларусь - 2020 на 10:00 составила: В Гомельской области - 57,82 % Могилевской - 53,87 % Брестской - 40,49 % ...
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