Лукашенко - TUT.BY: Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко проголосовал сегодня на участке в Университете физкультуры, а потом стал отвечать на вопросы журналистов. Свой вопрос президенту задала и корреспондент TUT.BY Ульяна Бобоед. Рассказываем, какой диалог произошел на пресс-подходе.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во время ответа на предыдущий вопрос президент, комментируя безопасность во время выборов, напомнил , что «жизнь то одна, и завтра нам придется вместе жить на этом клочке земли».

— Выборы завтра закончатся, а нам жить вместе. Этими весной-летом мы увидели очень серьезные протестные настроения в стране, очень много людей заявили, что они хотят участвовать в общественно-политической жизни, влиять на эту жизнь, хотят перемен. Что власть может предложить этим людям, кроме увольнений, суток, арестов? — спросила Ульяна Бобоед.

— М-м-м, вас что, уволили с работы?

— Александр Григорьевич, ну есть же такие примеры.

— В любой стране людей увольняют. Вы скажите, за что кого уволили — и я к вечеру разберусь. Если это незаконно. Будем считать, что вы меня упрекнули, что власть где-то кого-то уволила незаконно. Так прежде чем упрекать, вы там на тутбае разберитесь — вы же беседуете сейчас с осведомленным человеком. Что-что, а вашу позицию, тутбая, я знаю. И если вы просто высказываете свою позицию, или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу — и отношение соответствующее. А если вы провоцируете — получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет, — сказал Александр Лукашенко.

Я как-то грубо сказал, по-мужски. Но вот вы обижаетесь, что во, ОМОН кого-то взял, обидел… Неужели вы не понимаете, что все ваши сторонники, тутбаевцы и другие, «Свабоды» — вы же мордобоя хотели!

— Нет.

— Ну не вы лично, а те, кто за вами стояли. У меня информации достаточно. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Вы хотите, чтобы я вверг в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я вас не защитил. Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я создам вам все условия для того, чтобы вы работали на страну. Если вы будете бороться против страны, если вы будете пытаться хоть в мельчайших вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать обстановку — вы получите от меня мгновенный ответ, это ж мои конституционные полномочия. За что вы меня упрекаете?