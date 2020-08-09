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Щедрые угощения на каждом избирательном участке

09.08.2020 13:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы получился настоящий народный праздник, в режиме нон-стоп накануне трудились и те, кто отвечает за хлебосольную часть. Щедрые угощения, нужно сказать, на каждом избирательном участке. В ассортименте - широкий выбор не только десертов, но и горячих блюд. Деликатесы порадуют даже искушенных гурманов. Для них - и мясные лакомства, и кондитерские изделия. 

Организована не только торговля, но и дегустации. Мы продолжим изучать ассортимент, а вкусной информацией поделимся уже в следующих выпусках.


 
 
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Чтобы получился настоящий народный праздник, в режиме нон-стоп накануне трудились и те, кто отвечает за хлебосольную часть. Щедрые угощения, нужно сказать, на...
 
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