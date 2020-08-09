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Своим мнением о Беларуси поделилась Таисия Повалий
09.08.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвоим мнением о Беларуси поделилась и обладательница первого Гран-при на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-93" Таисия Повалий. Именно на белорусской земле к артистке пришла первая популярность, теперь уже народная, и она всегда с удовольствием приезжает в Беларусь. Что заставляет артистку вернуться - узнали лично.
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Своим мнением о Беларуси поделилась и обладательница первого Гран-при на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-93" Таисия Повалий. Именно на...
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