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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Своим мнением о Беларуси поделилась Таисия Повалий Своим мнением о Беларуси поделилась и обладательница первого Гран-при на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-93" Таисия Повалий. Именно на...

Своим мнением о Беларуси поделилась и обладательница первого Гран-при на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-93" Таисия Повалий. Именно на белорусской земле к артистке пришла первая популярность, теперь уже народная, и она всегда с удовольствием приезжает в Беларусь. Что заставляет артистку вернуться - узнали лично.