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Своим мнением о Беларуси поделилась Таисия Повалий

09.08.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Своим мнением о Беларуси поделилась и обладательница первого Гран-при на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-93"  Таисия Повалий. Именно на белорусской земле к артистке пришла первая популярность, теперь уже народная, и она всегда с удовольствием приезжает в Беларусь. Что заставляет артистку вернуться - узнали лично. 



 
Теги: Витебск
 
 
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Своим мнением о Беларуси поделилась и обладательница первого Гран-при на конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-93"  Таисия Повалий. Именно на...
 
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