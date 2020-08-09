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Белорусы впервые могут проголосовать в Грузии

09.08.2020 13:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Для белорусов, проживающих в Грузии, это первые президентские выборы, на которых они могут проголосовать, не покидая пределы этой страны. 

(по телефону) 

"В посольстве Беларуси в Грузии создан участок для голосования № 86 и участковая избирательная комиссия. На участке для голосования соблюдаются все санитарные требования. При участковой избирательной комиссии аккредитованы четыре независимых наблюдателя. Отмечу, посольство Беларуси в Грузии функционирует с 2016 года. И это первые выборы, которые проводятся для граждан нашей страны в Грузии".

 
 
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Для белорусов, проживающих в Грузии, это первые президентские выборы, на которых они могут проголосовать, не покидая пределы этой страны.  (по телефону)  "В...
 
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