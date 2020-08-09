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Белорусы впервые могут проголосовать в Грузии
09.08.2020 13:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДля белорусов, проживающих в Грузии, это первые президентские выборы, на которых они могут проголосовать, не покидая пределы этой страны.
(по телефону)
"В посольстве Беларуси в Грузии создан участок для голосования № 86 и участковая избирательная комиссия. На участке для голосования соблюдаются все санитарные требования. При участковой избирательной комиссии аккредитованы четыре независимых наблюдателя. Отмечу, посольство Беларуси в Грузии функционирует с 2016 года. И это первые выборы, которые проводятся для граждан нашей страны в Грузии".
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Для белорусов, проживающих в Грузии, это первые президентские выборы, на которых они могут проголосовать, не покидая пределы этой страны. (по телефону) "В...
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