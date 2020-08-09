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В Минске задержали журналистов российского телеканала «Дождь»

09.08.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержаны трое сотрудников российского телеканала «Дождь». Об этом сообщает сам телеканал.


Фото: читатель TUT.BY

Журналисты телеканала «Дождь» Владимир Роменский, Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов были задержаны в центре Минска, сам момент задержания попал на видео: люди в штатском положили журналистов на землю, надели на них наручники, а затем увели. По информации телеграм-канала Nexta, это произошло на улице Интернациональной.

Представительница объединенных штабов Мария Колесникова рассказала телеканалу, что журналисты были задержаны после того, как пообщались с ней на улице.

В посольстве России в Минске «Дождю» сообщили, что знают о задержании журналистов, однако пока не получали никаких комментариев от МИД Беларуси.

Телефоны задержанных журналистов недоступны, об их местонахождении пока нет никакой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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В Миске задержаны трое сотрудников российского телеканала «Дождь»: два журналиста и оператор.
 
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