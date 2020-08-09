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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как проходит голосование на участке № 1 Участок № 1, как его называют журналисты. Именно здесь сегодня голосовал Глава государства Александр Лукашенко, а прямо сейчас там работает наш корреспондент...

Участок № 1, как его называют журналисты. Именно здесь сегодня голосовал Глава государства Александр Лукашенко, а прямо сейчас там работает наш корреспондентС праздником - с Днем выборов! И эта мысль меня не покидает - здесь, на участке № 1, уже выступили и продолжают выступать музыкальные коллективы - как народные, так и сольные исполнители, работает выездная торговля с приятными ценами, атмосфера очень дружелюбная, позитивная, и я не могу это не отметить. И, во-вторых, да, все верно, именно участок № 1 называют самым спортивнымИ это абсолютно логично - расположен участок в Зале славы Белорусского государственного университета физической культуры, здесь портреты и снимки чемпионов разных лет, рядом потрясающая "Минск-Арена", велодром, легкоатлетический манеж, бассейн, совсем недалеко расположен олимпийский город, поэтому здесь же голосуют атлеты, свой выбор сделал трехкратный чемпион мира - Артем Козырь, олимпийские чемпионы - братья Богдановичи.Также буквально полчаса назад свой выбор сделал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, а также прославленный белорусский хоккейный вратарь Сергей Шабанов.Что касается цифр, то только по итогам досрочного голосования свой выбор сделали более 30 % на участке № 1. Все ли проходит гладко - узнали у заместителя председателя избирательного участка № 1 Алексея Гататулина.Голосование продолжается, участки закроются в 20 часов. Мы с коллегами следим за развитием событий.