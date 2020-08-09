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Как проходит голосование на участке № 1

09.08.2020 16:23 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участок № 1,  как его называют журналисты. Именно здесь сегодня голосовал Глава государства Александр Лукашенко, а прямо сейчас там работает наш корреспондент Станислав Липский.

С праздником - с Днем выборов! И эта мысль меня не покидает - здесь, на участке № 1, уже выступили и продолжают выступать музыкальные коллективы - как народные, так и сольные исполнители, работает выездная торговля с приятными ценами, атмосфера очень дружелюбная, позитивная, и я не могу это не отметить. И, во-вторых, да,  все верно, именно участок № 1 называют самым спортивным

И это абсолютно логично - расположен участок в Зале славы Белорусского государственного университета физической культуры, здесь портреты и снимки чемпионов разных лет, рядом потрясающая "Минск-Арена", велодром, легкоатлетический манеж, бассейн, совсем недалеко расположен олимпийский город, поэтому здесь же голосуют атлеты, свой выбор сделал трехкратный чемпион мира - Артем Козырь, олимпийские чемпионы - братья Богдановичи.

Также буквально полчаса назад свой выбор сделал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко, а также прославленный белорусский хоккейный вратарь Сергей Шабанов. 

Что касается цифр, то только по итогам досрочного голосования свой выбор сделали более 30 % на участке № 1. Все ли проходит гладко - узнали у заместителя председателя избирательного участка № 1 Алексея Гататулина.

Голосование продолжается, участки закроются в 20 часов. Мы с коллегами следим за развитием событий. 

 
Теги: Минск
 
 
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Участок № 1,  как его называют журналисты. Именно здесь сегодня голосовал Глава государства Александр Лукашенко, а прямо сейчас там работает наш корреспондент...
 
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