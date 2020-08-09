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750 участков для голосования, свыше 840 тысяч избирателей. Активно идут на участки избиратели в регионах
09.08.2020 16:11 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь голосует уже 7 часов. Активно идут на участки избиратели в регионах. Для свободного волеизъявления созданы все условия. О том, как идут выборы в разных уголках страны, расскажем в следующем сюжете.
Рассказывает Ольга Масловская.
750 участков для голосования, свыше 840 тысяч избирателей. Северный регион активно участвует в голосовании. На 22-м участке, расположенном на территории Витебской академии ветеринарной медицины, первые избиратели появились сразу после 8 утра. В их числе и руководитель области Николай Шерстнев.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Я все-таки руководствуюсь основным - это мирная политика нашей страны. Это наша мирная Беларусь, поэтому и быть по-другому не должно. Все остальное это вторично. Можно хуже жить, можно лучше - это все в основном-то от нас зависит. Но мир в Беларуси - это основа".
"Сегодня я голосовала в первый раз. И для меня это волнительно, потому что первый раз навсегда запомнится. Мы должны быть за свою страну, все должны делать для того, чтобы она процветала".
Семьями идут на избирательные участки жители молодого микрорайона Билево. Это возможность не только проявить гражданскую позицию, но и побывать в самой современной школе Витебской области.
Средняя школа № 47 - долгожданная новостройка. Она рассчитана на 1000 учащихся. Два бассейна, специализированный гимнастический зал. Для учеников школа откроется в День знаний. А сегодня здесь расположены три участка для голосования.
"Настроение приподнятое. Выборы - это всегда праздник".
"С радостью пришел. За стабильность голосую. Делается-то не мало. Я думаю, все у нас будет хорошо".
"Пришли с ребенком с веселым настроением. Все организовано для детей, очень интересно. Развлечения, музыка. Настроение хорошее".
На всех участках работает выездная торговля. Атмосферу создают артисты. Особенно тепло встречают избирателей в сельской местности. Большую развлекательную программу для односельчан подготовили педагоги и учащиеся Мазоловской школы.
Возможность проголосовать сегодня была и у обитательниц гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. Переносную урну в обитель доставили с ближайшего избирательного участка. В списке голосующих 16 фамилий - это монахини, послушницы и священники местного храма. До начала голосования провели праздничную молитву.
Игуменья Гавриила, настоятельница гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря: "Совершили литургию, где молились о власти, воинстве, народе и богохранимой стране нашей. А сейчас исполняем свой гражданский долг. Мы граждане. Божия богови, кесарева кесареви. Естественно сделали свой выбор, выбор сделали по совести".
Участки для голосования сегодня по всей стране будут работать до 20:00. У тех, кто не успел сделать свой выбор, время еще есть.
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750 участков для голосования, свыше 840 тысяч избирателей. Активно идут на участки избиратели в регионах
Беларусь голосует уже 7 часов. Активно идут на участки избиратели в регионах. Для свободного волеизъявления созданы все условия. О том, как идут выборы в разных...
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