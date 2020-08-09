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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 750 участков для голосования, свыше 840 тысяч избирателей. Активно идут на участки избиратели в регионах Беларусь голосует уже 7 часов. Активно идут на участки избиратели в регионах. Для свободного волеизъявления созданы все условия. О том, как идут выборы в разных...

Беларусь голосует уже 7 часов. Активно идут на участки избиратели в регионах. Для свободного волеизъявления созданы все условия. О том, как идут выборы в разных уголках страны, расскажем в следующем сюжете.Рассказывает750 участков для голосования, свыше 840 тысяч избирателей. Северный регион активно участвует в голосовании. На 22-м участке, расположенном на территории Витебской академии ветеринарной медицины, первые избиратели появились сразу после 8 утра. В их числе и руководитель области Николай Шерстнев.Семьями идут на избирательные участки жители молодого микрорайона Билево. Это возможность не только проявить гражданскую позицию, но и побывать в самой современной школе Витебской области.Средняя школа № 47 - долгожданная новостройка. Она рассчитана на 1000 учащихся. Два бассейна, специализированный гимнастический зал. Для учеников школа откроется в День знаний. А сегодня здесь расположены три участка для голосования.На всех участках работает выездная торговля. Атмосферу создают артисты. Особенно тепло встречают избирателей в сельской местности. Большую развлекательную программу для односельчан подготовили педагоги и учащиеся Мазоловской школы.Возможность проголосовать сегодня была и у обитательниц гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. Переносную урну в обитель доставили с ближайшего избирательного участка. В списке голосующих 16 фамилий - это монахини, послушницы и священники местного храма. До начала голосования провели праздничную молитву.Участки для голосования сегодня по всей стране будут работать до 20:00. У тех, кто не успел сделать свой выбор, время еще есть.