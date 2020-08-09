﻿ Белорусы приходят на участки в 36 странах мира. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусы приходят на участки в 36 странах мира

09.08.2020 16:23 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

География голосования за рубежом обширная. От Токио до Нью-Йорка, от Берлина до Каракаса. Белорусы приходят на участки в 36 странах мира. На связи -  Болгария. 

Антон Кипеть, председатель участковой избирательной комиссии (Болгария):  "На участке имеют возможность проголосовать граждане РБ, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории Республики Болгария, Греческой Республики и Республики Кипр. В досрочном голосовании на участке, образованном в посольстве, приняли участие порядка 40 % избирателей, включенных в список. И в целом голосование проходит в спокойной обстановке".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
География голосования за рубежом обширная. От Токио до Нью-Йорка, от Берлина до Каракаса. Белорусы приходят на участки в 36 странах мира. На связи -  Болгария.  ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как проходит голосование на участке № 1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
09.08.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика