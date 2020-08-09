|
Белорусы приходят на участки в 36 странах мира
09.08.2020 16:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГеография голосования за рубежом обширная. От Токио до Нью-Йорка, от Берлина до Каракаса. Белорусы приходят на участки в 36 странах мира. На связи - Болгария.
Антон Кипеть, председатель участковой избирательной комиссии (Болгария): "На участке имеют возможность проголосовать граждане РБ, постоянно проживающие или временно пребывающие на территории Республики Болгария, Греческой Республики и Республики Кипр. В досрочном голосовании на участке, образованном в посольстве, приняли участие порядка 40 % избирателей, включенных в список. И в целом голосование проходит в спокойной обстановке".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
География голосования за рубежом обширная. От Токио до Нью-Йорка, от Берлина до Каракаса. Белорусы приходят на участки в 36 странах мира. На связи - Болгария. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)