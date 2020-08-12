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Более 40 тысяч школьников отдохнут летом в оздоровительных лагерях Минской области
12.08.2020 16:57 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ профильных сменах дети изучают иностранные языки, занимаются робототехникой и делают первые шаги в IT-сферу. При этом учитывается эпидситуация: школьники максимум времени проводят на свежем воздухе. Мастер-классы по стрельбе из лука, водные развлечения. Что еще в насыщенном расписании - узнала Елена Витко (видео).
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В профильных сменах дети изучают иностранные языки, занимаются робототехникой и делают первые шаги в IT-сферу. При этом учитывается эпидситуация: школьники...
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