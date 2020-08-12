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Двум журналистам, задержанным в Витебске в день выборов, дали по 10 суток

12.08.2020 21:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дмитрию Казакевичу и Игорю Матвееву — журналистам, задержанным в Витебске в день выборов — дали по 10 суток административного ареста.


Витебский ИВС

Напомним, в Витебске вечером 9 августа во время разгона протестующих, которые вышли в центр города после закрытия избирательных участков по выборам президента, задержали и доставили в ИВС трех журналистов — сотрудников телеканала «Белсат» Дмитрия Казакевича и Вячеслава Лазарева, фотокорреспондента интернет-издания «Народные новости Витебска» Игоря Матвеева.

Журналисты снимали события, которые 9 августа происходили в Витебске: милиция в этот момент перекрыла все подступы к площади Победы, на ней стояли автозаки, там находилось много силовиков. Вскоре начались задержания горожан.

Задержание журналистов «Белсата» происходило на глазах корреспондента TUT.BY. Казакевича и Лазарева сразу подвели к милицейскому начальству, а потом отвели в автозак.

При каких обстоятельствах задержали Матвеева, неизвестно, но он успел сообщить об этом коллегам.

В шесть часов утра 10 августа Вячеслава Лазарева отпустили — без составления протокола, лишь заставили удалить с флешки видеокамеры записи. Двое остальных находились до суда в ИВС.

Суд у Дмитрия Казакевича состоялся 11 августа: его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста.

Игоря Матвеева осудили 12 августа. Он получил также 10 суток.

Возле витебского ИВС три дня подряд собирались многочисленные родственники задержанных 9−11 августа на улицах города. Они хотели узнать о судьбе своих близких.

Вечером 12 августа сотрудник изолятора зачитал длинный список, в котором было не менее 40 фамилий мужчин. Все они получили от 3 до 15 суток. Подавляющее большинство проведет под административным арестом 10 суток.

 
Теги: Витебск
 
 
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Журналисты снимали события, которые 9 августа происходили в Витебске: милиция в этот момент перекрыла все подступы к площади Победы, на ней стояли автозаки, там...
 
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