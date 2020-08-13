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«Почему нашими руками?» Появилось аудио, как глава района заставлял учителей изменить протокол после выборов

13.08.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали аудиозапись, на которой глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 после подсчета голосов и заставляет их переписать протокол, чтобы у кандидата Тихановской осталось всего 20%, хотя именно она победила на этом участке. «Почему это надо делать нашими руками? Как нам смотреть в глаза людям?» — сокрушаются учителя.


Снимок носит иллюстративный характер Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как выяснил TUT.BY, действие проходит в школе № 44 на улице Фрунзе в Витебске. Там же подтвердили, что указание дает глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский — после подсчета бюллетеней он встречается с членами участковой комиссии.

Приводим диалог дословно.

— Добрый вечер! Закрывайте двери, поговорим за закрытыми дверями. Здесь только члены комиссии? Наблюдателей нет? — говорит Сташевский.

— Только члены комиссии, — отвечают ему.

— Я так понимаю, все осознают ситуацию и визит начальника отдела (образования), главы администрации. Или кто-то, может быть, чего-то не знает…

— Всё знаем.

— Всё знаете, хорошо. Ну рассказывайте тогда, как у вас так получилось.

— Посчитали то, что было.

— Молодцы. Все считали?

— Да, все.

— Все считали, и по вашему участку такая цифра получилась?

— Да.

— Хорошо. Как посчитала комиссия, которая находится этажом ниже? (в школе № 44 было два избирательных участка — Прим. TUT.BY).

— Мы не присутствовали, мы не знаем.

— Вы не общаетесь?

— Пока нет.

— Коллеги, давайте так. Я вам скажу, что ваши коллеги посчитали чуть-чуть иначе, чем вы. Я так понимаю, они также честно и принципиально рассматривали каждую страничку. У них по предварительным подсчетам за третьего кандидата (в бюллетени третим по счету был Александр Лукашенко — Прим. TUT.BY) порядка 75%, за то, что у вас тут очень много, — где-то порядка 15%. Это отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району, поэтому мне не хочется, чтобы вы были единcтвенными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь — здравым смыслом, гордостью, ответственностью — выбился из общей массы. Ну я скажу, я в принципе тоже довольно уже пожилой человек. С Виктором Цоем я даже современником был, я даже еще Элвиса Пресли застал. Все эти песни с прискорбием я очень хорошо знаю. Но сегодня не та ситуация, чтобы те честные и отважные марши смотреть. Поэтому у меня есть к вам очень жесткое предложение — изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточно много людей проголосовало. Не буду выяснять причины и даже фантазировать — кто-то по велению сердца, кто-то умом, кто-то кошельком голосовал, — это их проблемы. Но у нас есть другие задачи, и другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, а потом еще с первого числа (1 сентября — Прим. TUT.BY), потом ко Дню учителя готовится и так далее. Доходчиво объясняю?

— Доходчиво.

— Ну давайте решать этот вопрос, чтобы вы не выбивались в здесь микрорайоне, чтобы у вас одна комиссия имела одну позицию, а вторая другую, чтобы завтра тут не пошли двор на двор, как мы в детстве ходили деревня на деревню. Давайте в унисон решайте вопрос.

— Сергей Викторович, если комиссия подписывает, я один могу не подписывать? — уточняет один из членов комиссии.

— Нет. Не надо мне ваше особое мнение, я его услышал, я его учту. Все мы принципиальные люди, до определенной степени. Когда речь идет о нашем будущем, хочется, чтобы оно было хотя бы чуть-чуть светлое.

— Почему нашими руками надо делать это дерьмо? — возмущаются учителя.

— Если вообще говорить, мне в принципе должно быть все равно больше вас всех вместе взятых, потому что я-то человек не витебский, приехал из Минска, живу здесь и работаю уже 12-й год. Намереваюсь поработать здесь еще какое-то время и уехать обратно в столицу, а может быть, и в другой какой-то регион. Вот такой вот я получился человек. Но сегодня я здесь, и мне хочется после того, как я уеду отсюда, о нас вспоминали хорошим словом, ну и чуть-чуть плохим. Еще раз говорю: сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность. Коллеги, еще раз говорю: вы молодцы, вы коллектив, высказали свою позицию, я вас уважаю. Но сегодня надо сделать по-другому.

— Сегодня на выборах делают будущее. Так сказали избиратели, когда приходили голосовать, — пытаются убедить чиновника члены комиссии.

— Как смотреть в глаза людям? Это наши ученики, — повторяют они.

— Один избиратель пришел на участок с вопросом: «Где тут урна? Куда вкинуть?» Это тот избиратель, который на прошлых выборах поднялся на участок и в лицо всем, кто там сидел, обвинял учителей, какое право они имеют после этого учить детей. Сергей Викторович, жаль, что я не сфотографировал эту урну с «гармошками» (так складывали бюллетени сторонники Светланы Тихановской — Прим. TUT.BY), — продолжают не соглашаться учителя.

— Я тоже видел эти «гармошки», не только у вас, и белые манжетики у людей. Вы думаете, я просидел в кабинете четыре дня? — возмущен чиновник.

— Нет, вы здесь были. На досрочном голосовании у Лукашенко больше. За сегодняшний день — то, что мы видим.

— Еще раз говорю — я услышал ваше особое мнение, этого достаточно. Поверьте, если это услышит кто-то еще, я не готов прогнозировать развитие событий. Давайте, есть еще бланки протоколов? Меняйте пункт четвертый и поехали обратно. Кто заполнял? Вот, переписывайте.

Дальше слышится шум, кто-то из членов комиссии выходит из кабинета, начинают переписывать итоговый протокол голосования.

— От молодец, быстро пишет, только это неправильно, — заявляет Сташевский.

— Почему? — уточняет у него женщина. — Мы поменяли цифры.

— Но неправильно поменяли. Нужно у кого-то добавить, у кого-то убрать. Значит, убираете у первого минимум десять и у пятого (Фамилии в бюллетене располагались так: Дмитриев, Канопацкая, Лукашенко, Тихановская, Черечень — Прим. TUT.BY)… У той, кто у вас лучше всех, оставьте максимально 20%, это будет где-то 240, остальное все пишите…

Сташевский, судя по записи, проверяет, каждую цифру, чтобы количество голосов сошлось с общим количеством выданных бюллетеней на участке:

— Давайте еще раз: я ваше особое мнение услышал. Мне его не надо формализовать на бумаге. Кто принципиально не хочет подписывать этот документ, все равно нужно, чтобы осталось сколько членов комиссии?

— Две трети, — поясняют ему.

— Значит, две трети остаются, остальные могут почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение избирательного участка.

— В смысле стало плохо прямо сейчас? — спрашивают учителя.

— Тогда в протоколе будет написано «хворы». И все, подписи не нужно будет ставить.

— Я почувствовал себя плохо. Я могу идти? — слышится голос мужчины.

— Да, пожалуйста.

Из кабинета выходит несколько человек.

— А вы спите спокойно? — слышится вопрос от женщины.

— Ребята, извините, пожалуйста, — говорит еще один мужчина.

То, что запись разговора правдивая, глава Администрации района действительно встречался с членами комиссии в школе, подтверждают члены комиссии. По их словам, пока никакого разбирательства не было, им не угрожают, они с тревогой жду развития событий.

Связаться с Сергеем Сташевским не удалось — в Администрации говорят, что он на больничном, и когда выйдет на работу никто не знает. Отключены все его телефоны. Никто из его заместителей не может прокомментировать ситуацию.

В Центризбирком TUT.BY заявили, что ничего не знают о данной ситуации. В Витебской областной избирательной комиссии говорят, что жалоб к ним не поступало, результаты выборов ни по одному из участков в регионе не аннулировали.

— Но у нас же эти дни не работал интернет. Может быть, еще поступят жалобы, — пояснила секретарь комиссии.

Напомним, фальсификация выборов — уголовное преступление, за это грозит до 5 лет лишения свободы (ст. 192 УК).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В редакцию TUT.BY прислали аудиозапись, на которой глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский встречается с членами комиссии участка № 25 после подсчета...
 
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