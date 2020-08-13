МВД: За минувшие сутки задержали около 700 участников протестных акций

Источник материала: Tut.by

За минувшие сутки милиция задержала в ходе акций протеста около 700 человек, сообщает пресс-служба МВД. Таким образом, число задержанных в Беларуси со дня выборов составляет более 6,7 тысяч человек.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В МВД отметили, что «беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким». Всего в результате противоправных действий с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

В милиции не указали, есть ли пострадавшие в ходе акций 12 августа, помимо правоохранителей.

За минувшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек. С учетом задержанных ранее , их количество уже превысило 6,7 тысяч человек. Некоторых уже стали отпускать, минувшей ночью из ЦИП на Окрестина отпустили более 100 человек , начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Судя по всему, освобождать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.

«Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице фиксировались факты и попытки перекрытия проезжей части проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах „Малиновка“ и „Серебрянка“, по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями», — рассказали в милиции.

Там также напомнили о двух наездах на сотрудников милиции 12 августа — в Минске и Барановичах .