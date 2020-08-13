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МВД: За минувшие сутки задержали около 700 участников протестных акций
13.08.2020 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За минувшие сутки милиция задержала в ходе акций протеста около 700 человек,
В МВД отметили, что «беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким». Всего в результате противоправных действий с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.
В милиции не указали, есть ли пострадавшие в ходе акций 12 августа, помимо правоохранителей.
За минувшие сутки за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек. С учетом
«Вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В столице
Там также напомнили о двух наездах на сотрудников милиции 12 августа —
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Таким образом, число задержанных в Беларуси со дня выборов составляет более 6,7 тысяч человек.
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