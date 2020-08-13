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СК об акциях протеста: Координировали действия и руководили специально обученные лица

13.08.2020 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В СК рассказали, что «продолжается расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел произошедших 9 августа в Минске».

«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — считают в ведомстве.

Напомним, ранее в СК заявили, что возбудили 21 уголовное дело по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в ночь с 9 на 10 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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«В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным...
 
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