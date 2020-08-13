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СК об акциях протеста: Координировали действия и руководили специально обученные лица
13.08.2020 11:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет устанавливает личности координаторов массовых беспорядков в Минске. Об этом
В СК рассказали, что «продолжается расследование уголовных дел о массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел произошедших 9 августа в Минске».
«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям. Кроме того, в толпе были провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении сотрудников органов внутренних дел, провоцируя таким образом принятие силовых мер, а сами во время таких действий от мест столкновений граждан с сотрудниками ОМОН отходили», — считают в ведомстве.
Напомним, ранее в СК заявили, что возбудили
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«В ходе изучения записей камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным...
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