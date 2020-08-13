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СДЮШОР набирает юных спортсменов

13.08.2020 16:40 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Топовая хоккейная школа страны ищет будущих чемпионов! В детской юношеско-спортивной школе "Динамо"  завершается набор детей в группы начальной подготовки. Свои силы в хоккее могут попробовать ребята 2014 года рождения. Именно с шести лет начинается знакомство с хоккеем и выход на лед, параллельно вводится дополнительная физическая подготовка. Занятия с детьми проходят в игровой форме и проводятся бесплатно.

Олег Лешук, тренер-преподаватель СДЮШОР БФСТ "Динамо" по хоккею с шайбой: "Мы набираем мальчишек свежих, заряженных, готовых к занятию хоккеем. Интерес возникает сразу же, после  первой тренировки. Шесть  раз в неделю тренировки, а в воскресенье выходной".

К таким интенсивным тренировкам - по шесть раз в неделю - уже привыкли  ребята, которым по 11-12 лет. Они победили в чемпионате страны среди юношей.

Игнат Богослав, учащийся  СДЮШОР  БФСТ "Динамо" по хоккею с шайбой: "Сначала в три года мы занимались с тренером в зале, потом в четыре начал кататься с пингвином, и потом в пять с половиной начали заниматься с клюшками".

Архип Машурин, учащийся  СДЮШОР  БФСТ "Динамо" по хоккею с шайбой:  "За 8 лет, что мы занимаемся, мы впитали столько информации!  Уже 8 лет тренируемся. Ты просто собираешься, забываешь, что тебе что-то болит, и идешь в бой".

В этом году хоккейная школа "Динамо" празднует 15-летие. За это время "зубрята" стали лучшими в белорусском детском хоккее и последние пять  лет неизменно выиграют общереспубликанский медальный зачет.

 
Теги: знакомства
 
 
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Топовая хоккейная школа страны ищет будущих чемпионов! В детской юношеско-спортивной школе "Динамо"  завершается набор детей в группы начальной подготовки. Свои...
 
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