|
СДЮШОР набирает юных спортсменов
13.08.2020 16:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТоповая хоккейная школа страны ищет будущих чемпионов! В детской юношеско-спортивной школе "Динамо" завершается набор детей в группы начальной подготовки. Свои силы в хоккее могут попробовать ребята 2014 года рождения. Именно с шести лет начинается знакомство с хоккеем и выход на лед, параллельно вводится дополнительная физическая подготовка. Занятия с детьми проходят в игровой форме и проводятся бесплатно.
Олег Лешук, тренер-преподаватель СДЮШОР БФСТ "Динамо" по хоккею с шайбой: "Мы набираем мальчишек свежих, заряженных, готовых к занятию хоккеем. Интерес возникает сразу же, после первой тренировки. Шесть раз в неделю тренировки, а в воскресенье выходной".
К таким интенсивным тренировкам - по шесть раз в неделю - уже привыкли ребята, которым по 11-12 лет. Они победили в чемпионате страны среди юношей.
Игнат Богослав, учащийся СДЮШОР БФСТ "Динамо" по хоккею с шайбой: "Сначала в три года мы занимались с тренером в зале, потом в четыре начал кататься с пингвином, и потом в пять с половиной начали заниматься с клюшками".
Архип Машурин, учащийся СДЮШОР БФСТ "Динамо" по хоккею с шайбой: "За 8 лет, что мы занимаемся, мы впитали столько информации! Уже 8 лет тренируемся. Ты просто собираешься, забываешь, что тебе что-то болит, и идешь в бой".
В этом году хоккейная школа "Динамо" празднует 15-летие. За это время "зубрята" стали лучшими в белорусском детском хоккее и последние пять лет неизменно выиграют общереспубликанский медальный зачет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топовая хоккейная школа страны ищет будущих чемпионов! В детской юношеско-спортивной школе "Динамо" завершается набор детей в группы начальной подготовки. Свои...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)