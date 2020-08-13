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За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек

13.08.2020 17:09 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране по-прежнему принимаются Министерством внутренних дел Беларуси  в пределах компетенции. По сообщению ведомства, накануне на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями. 

Милиция, несмотря на всю ситуацию,  старается наладить диалог с людьми


Стоит отметить,  что  милиция, несмотря на всю ситуацию,  старается наладить диалог с людьми, не допустить кровопролития и агрессии, ведь всем нам  жить в этом районе, городе, стране. 

В то же время  за участие в несанкционированных массовых мероприятиях  задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям  остается высоким. Всего в результате противоправных действий граждан  за последние четыре дня пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля


И, как мы уже сообщали, Следственный комитет начал проверку по факту смерти 25-летнего жителя Гомеля. Предварительно установлено, что вечером 9  августа гомельчанин был задержан сотрудниками милиции за активное участие в несанкционированном мероприятии. Постановлением суда  он был привлечен к административной ответственности в виде ареста на 10 суток.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК Беларуси по Гомельской области (по телефону): "Мужчина был направлен к месту отбывания наказания, где у него резко ухудшилось самочувствие. Гомельчанин был доставлен в учреждение здравоохранения, где скончался. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было".

Фейковые видео


Накануне в интернете появилась масса публикаций, якобы правоохранители выкидывают свою форму и присоединяются к митингующим.

Например, один из телеграмм-каналов за несколько суток наснимал подставных мужчин, которые говорили о своей причастности к внутренним войскам. Как выяснилось, часть из этих персонажей  либо уже давно уволились из внутренних войск, либо проходили там лишь срочную службу и никогда не были офицерами. 

А сегодня, по информации Госпогранкомитета,  утром в Минске на улице Толбухина к административному зданию ГПК подошел еще один актер. Он снимал на мобильный телефон здание, а потом у входа выбросил пограничную форму старого образца. Однако, как выяснилось,  акция оказалась некачественной постановкой. Во-первых, китель и брюки были из разных комплектов, о чем свидетельствуют их размеры. Во-вторых, отсутствовала личная бирка солдата. Еще вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки различия. Это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Необходимые меры по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности в стране по-прежнему принимаются Министерством внутренних дел Беларуси  в...
 
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