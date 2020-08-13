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Начальник гродненской милиции: «Мне стыдно за некоторых сотрудников, но у нас не было выбора»
13.08.2020 16:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно сотрудники «Химволокна» вышли требовать справедливых выборов, собралось более двух сотен человек. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.
— Кто дал команду фас — бить безоружных людей?! — возмущенно кричат рабочие. Из толп доносится, что почти у каждого тут родственники и знакомые пострадали от избиений на улицах Гродно после выборов.
— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы как и вы по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно.
Встреча с коллективом «Химволокно» еще идет. Чуть позже TUT.BY расскажет о ней подробнее.
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В Гродно сотрудники «Химволокна» вышли требовать справедливых выборов, собралось более двух сотен человек. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и...
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