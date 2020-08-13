Начальник гродненской милиции: «Мне стыдно за некоторых сотрудников, но у нас не было выбора»

Источник материала: Tut.by

В Гродно сотрудники «Химволокна» вышли требовать справедливых выборов, собралось более двух сотен человек. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.





— Кто дал команду фас — бить безоружных людей?! — возмущенно кричат рабочие. Из толп доносится, что почти у каждого тут родственники и знакомые пострадали от избиений на улицах Гродно после выборов.

— Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы как и вы по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно.



Гродно, 11 августа. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Встреча с коллективом «Химволокно» еще идет. Чуть позже TUT.BY расскажет о ней подробнее.