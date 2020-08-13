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Прогноз погоды на 14 августа
13.08.2020 16:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе.
14 августа (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной...
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