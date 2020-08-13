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Прогноз погоды на 14 августа

13.08.2020 16:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. 

14 августа (пятница) опасных метеорологических явлений не ожидается.

 
 
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной...
 
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