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Крики, стоны, удары. Волонтер записал жуткое аудио о том, что ночью происходит в изоляторе на Окрестина
13.08.2020 21:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, в 5.57 утра, в редакцию «Нашай Нiвы» волонтер прислал запись, которую сделал ночью у стен изолятора. На ней слышно, как бьют людей и как на них кричат. Издание уверено в достоверности записи.
В официальном
Запись длится 2 минуты 23 секунды, впечатлительным слушать ее нельзя, но нужно. Чтобы понимать, что происходит за закрытыми дверями ЦИП. Мужчины кричат от боли, и за этими криками следуют удары. Очевидно, что их бьют, бьют так сильно, что звук волонтер смог записать, находясь на улице.
Кричат и те, кто издевается над задержанными, их слова не всегда можно разобрать.
«Оставить, б!!! Налево! Бегом!» — орет кто-то на записи.
Мы пообщались с двумя мужчинами, которые были задержаны с 10 по 12 августа. Они подтвердили: по ночам людей действительно избивают в изоляторе.
— Я взрослый мужик, но я кричал, — рассказывает Михаил. — Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого изолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать.
Рассказ Михаила похож на то, что происходит на записи: под крики ОМОНа мужчины ночью выбегают на улицу, там кричат от боли, и под крики снова их гонят в камеру.
Сегодня журналисты TUT.BY дежурили возле ЦИП на Окрестина. Днем к нам и еще нескольким журналистам подошла женщина. Она представила Натальей, сказала, что лежит в кождиспансере на улице Прилукской, который находится рядом с ЦИП. По словам Натальи, с 10 августа по ночам с территории центра доносятся нечеловеческие крики людей.
— Вечером, когда отсюда разгоняют родителей, где-то с часу ночи ощущение, что здесь Средневековье, — говорит Наталья. — Люди — мужчины, кричат так, что мы не то что можем спать, это невозможно слушать. Это кошмар какой-то.
Крики, продолжает собеседница, длятся около двух-трех часов. Перед рассветом все стихает.
— Это ор бесконечный, люди кричат нечеловеческим криком, — чуть сдерживает слезы Наталья. — [… ] Я женщина, но даже мужчины спать не могут, это невозможно вынести. [… ] Я такое видела только в фильмах про Афганистан. Как это предотвратить?
TUT.BY отправил запись в МВД и ГУВД Мингорисполкома, сделанную возле стен Окрестина, и попросил прокомментировать.
— Вчера в вечернее и ночное время на Окрестина, 36 сотрудниками милиции доставлялись задержанные лица (как сотрудниками РУВД, так и сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома). Некоторые доставленные лица принимали участие в несанкционированных мероприятиях, некоторые являлись непосредственными организаторами уличных беспорядков. Физическая сила могла применяться только в отношении тех лиц, которые оказывали неповиновение сотрудникам милиции, — прокомментировала Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.
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Крики, стоны, удары. Волонтер записал жуткое аудио о том, что ночью происходит в изоляторе на Окрестина
Сегодня, в 5.57 утра, в редакцию «Нашай Нiвы» волонтер прислал запись, которую сделал ночью у стен изолятора. На ней слышно, как бьют задержанных и как на них кричат.
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