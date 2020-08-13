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Крики, стоны, удары. Волонтер записал жуткое аудио о том, что ночью происходит в изоляторе на Окрестина

13.08.2020 21:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, в 5.57 утра, в редакцию «Нашай Нiвы» волонтер прислал запись, которую сделал ночью у стен изолятора. На ней слышно, как бьют людей и как на них кричат. Издание уверено в достоверности записи.


Родные задержанных у Окрестина 12 августа. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В официальном Telegram-канал «Нашай Нiвы» разместили аудиозапись. Стоны и крики на ней подтверждают слова людей, которые выходят из изолятора на Окрестина избитыми, их тела все в синяках и кровоподтеках.

Запись длится 2 минуты 23 секунды, впечатлительным слушать ее нельзя, но нужно. Чтобы понимать, что происходит за закрытыми дверями ЦИП. Мужчины кричат от боли, и за этими криками следуют удары. Очевидно, что их бьют, бьют так сильно, что звук волонтер смог записать, находясь на улице.

Кричат и те, кто издевается над задержанными, их слова не всегда можно разобрать.

«Оставить, б!!! Налево! Бегом!» — орет кто-то на записи.

Мы пообщались с двумя мужчинами, которые были задержаны с 10 по 12 августа. Они подтвердили: по ночам людей действительно избивают в изоляторе.

 — Я взрослый мужик, но я кричал, — рассказывает Михаил. — Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого изолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать.

Рассказ Михаила похож на то, что происходит на записи: под крики ОМОНа мужчины ночью выбегают на улицу, там кричат от боли, и под крики снова их гонят в камеру.

Сегодня журналисты TUT.BY дежурили возле ЦИП на Окрестина. Днем к нам и еще нескольким журналистам подошла женщина. Она представила Натальей, сказала, что лежит в кождиспансере на улице Прилукской, который находится рядом с ЦИП. По словам Натальи, с 10 августа по ночам с территории центра доносятся нечеловеческие крики людей.

— Вечером, когда отсюда разгоняют родителей, где-то с часу ночи ощущение, что здесь Средневековье, — говорит Наталья. — Люди — мужчины, кричат так, что мы не то что можем спать, это невозможно слушать. Это кошмар какой-то.

Крики, продолжает собеседница, длятся около двух-трех часов. Перед рассветом все стихает.

— Это ор бесконечный, люди кричат нечеловеческим криком, — чуть сдерживает слезы Наталья. — [… ] Я женщина, но даже мужчины спать не могут, это невозможно вынести. [… ] Я такое видела только в фильмах про Афганистан. Как это предотвратить?

TUT.BY отправил запись в МВД и ГУВД Мингорисполкома, сделанную возле стен Окрестина, и попросил прокомментировать.

 — Вчера в вечернее и ночное время на Окрестина, 36 сотрудниками милиции доставлялись задержанные лица (как сотрудниками РУВД, так и сотрудниками ОМОН ГУВД Мингорисполкома). Некоторые доставленные лица принимали участие в несанкционированных мероприятиях, некоторые являлись непосредственными организаторами уличных беспорядков. Физическая сила могла применяться только в отношении тех лиц, которые оказывали неповиновение сотрудникам милиции, — прокомментировала Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

 
 
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Сегодня, в 5.57 утра, в редакцию «Нашай Нiвы» волонтер прислал запись, которую сделал ночью у стен изолятора. На ней слышно, как бьют задержанных и как на них кричат.
 
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