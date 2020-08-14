Погода в выходные: тепло и без дождей

Источник материала: Tut.by

Минувшая ночь была самой прохладной не только в этом месяце, но и в летнем сезоне. Полюсом холода оказалась Могилевская область. Здесь на метеостанциях Бобруйск и Кличев при безоблачном небе было +3 °С. Сегодня в атмосфере происходит смена направленности воздушных потоков с северных на западные, и холодный воздух начал медленно покидать нашу страну, на смену ему с Западной Европы движется тепло. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

15 августа, в субботу, под защитой области повышенного атмосферного давления, во многих районах страны снова обойдется без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14 °С, местами +5…+7 °С; максимальная днем +20…+26 °С, по западу до +28 °С.

С 16 августа, воскресенья, атмосферное давление начнет падать. Сохранится еще в основном без осадков, лишь местами по северо-востоку страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый слабый. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов при слабом ветре могут сгущаться непродолжительные туманы. Температура воздуха минимальная ночью +6…+12 °С, местами до +14 °С, максимальная днем +23…+28 °С.

В начале недели сохранится теплая погода.

17 августа, в понедельник — переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8…+15 °С, днем +22…+28 °С, по югу местами до +30 °С.

Во вторник, 18 августа, местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9…+15 °С, максимальная днем +20…+27 °С; по юго-западу Беларуси ночью +16…+18 °С, днем +28…+30 °С.

По предварительному прогнозу в середине недели есть надежда на влияние атмосферных фронтов и выпадение на большей части территории дождей. Будет по-прежнему тепло.