«Собаки лают, вопли, люди на коленях». Что рассказывают задержанные в Бресте, которых ночью выпустили из СИЗО

Источник материала: Tut.by

19-летний Ваня выходит из брестского СИЗО № 7 в ночь на пятницу. Его встречают мама, папа — и еще около 50 человек. Это родственники других задержанных во время акции протеста 10 августа. Незнакомые люди окружают Ваню со всех сторон и тянут ему свои смартфоны с фотографиями близких, которые находятся по другую сторону забора. «Слушай, Ваня, а вот этого не видел паренька?», — показывает фотографию сына мужчина лет сорока пяти. Ваня прищуривается, всматривается. «Нет», — вздыхает. «А вот такого бородатого, с длинными волосами?», — плачет девушка. «Не было с длинными волосами», — говорит Ваня. Родителям Вани хочется поскорее прижать его к себе, усадить в машину и увезти домой, подальше от этого ужаса. Но они терпеливо ждут, пока сын просмотрит десятки фотографий и расскажет все о бывших сокамерниках их родственникам — они понимают, как это сейчас всем важно.



Ваня

Ваню задержали на второй день протестов в Бресте, 10 августа. Парень шел домой по мосту через Мухавец.

— Он просто не смог пройти через мост — стоял ОМОН. Их всех забрали. Сегодня в Каменце был суд. Возили человек 30. Всем дали сутки. Ему одному 20 базовых (540 рублей), — рассказывает отец парня, подчеркивая, что на процессе сына защищал адвокат.

Толпа несколько минут не отпускает Ваню. Ему уже не показывают фотографии — просто спрашивают о быте, судах и задержании.

— …Да, да, кормят. Да ладно, нормально, — отвечает на десять вопросов сразу Ваня.

— Ваня, у тебя зубы есть? - волнуется мама.

— Да.

— Слава Богу!

— …Не переживайте, передайте средства личной гигиены, — успокаивает Ваня незнакомую женщину лет 45. — Все нормально. Картошку с курицей давали.

— Сколько человек в камере?

— 30.

— А сколько нар?

— Восемь… Ну не плачьте, нормально, все там держатся, — опять успокаивает окружающих Ваня.

— Только белорус может так говорить об этом, — грустно ухмыляется кто-то из толпы. — «Все хорошо. Кормят нормально. Держимся». Просто с ума сойти.

— Может, еще кого-то из вашей комнаты готовят на выход?

— Из нашей нет. Только я.

— То есть мы зря здесь стоим, — вздыхает женщина.

Парня под аплодисменты отдают родителям.





«Скажешь, чтобы он посмотрел все фотографии и сказал всем девочкам, что знает»

Люди у стен следственного изолятора № 7 стоят сутками. Все они — родственники тех, кого задержали в Бресте до, во время или после несанкционированной акции протеста 10 августа. В четверг задержанных возили из СИЗО на суды. Дела рассматривались в Бресте и ближайших райцентрах. Тех, кому назначали штрафы, возвращали в СИЗО и через некоторое время отпускали. Остальные отправлялись на сутки.

— Нам обещали вывесить списки, кого и как осудили. Сначала в два часа дня, потом в девять вечера. До сих пор нет, — рассказывает ночью брестчанка Анна, которая ждет мужа.





После Вани почти час никого не выпускают. Анна оставляет «на вахте друга», а сама садится в машину, чтобы съездить за кофе.

— Если выйдет мой Вова, сначала его остановишь и заставишь, чтобы он посмотрел все фотографии и сказал всем девочкам, что знает. А только потом скажешь, что я тут, — оставляет наказ Анна.

Анна успевает съездить за кофе и вернуться. За время ее отсутствия никого не выпустили.

«Все делаешь бегом: нагнулся, руки на голову, к стене, на колени упал»

Дверь административного здания открывается, все бегут ко входу. Те, кто оказались в первых рядах, передают остальным по цепочке информацию, полученную от сотрудника:

— Через пару минут начнут некоторых отпускать.

Люди быстро организуют живой коридор вдоль въезда в СИЗО. «Пара минут» растягивается на полчаса. Ворота все же открываются — и на свободу под аплодисменты выходит десять человек. Среди них — правозащитник Владимир Величкин. Его задержали 10 августа возле Дома правосудия и отвезли в камеру предварительного заключения Московского РОВД. Позже перевезли в СИЗО.

— Нас привезли за ворота СИЗО. Собаки гавкают, персонал стоит, вопли, куча народу на коленях, крики. Я в шоке, что у нас такое вообще есть. Правило было такое: если есть вопросы — руку нужно поднять. Человек уперся лбом в землю, руку поднял: «Можно поменять позу?». На коленях ведь трудно стоять. Разрешили — поменял позу. Я когда зашел, там под сотню людей так стояло. В том числе и нас так положили. Все делать нужно было бегом: нагнулся, руки на голову, к стене и на колени упал. Ты не просто бежишь, а тебя еще по дороге бьют ладонями так, что подскакиваешь. Потом нас внутрь запустили, а там уже совсем другой персонал. Сказали: «Ребята, у нас другие порядки, успокойтесь», — вспоминает Владимир.



Владимир Величкин

Административное дело Владимира рассматривалось в Жабинке. По словам правозащитника, его обвиняли в участии в несанкционированном шествии напротив Дома правосудия. Владимир объясняет, что в тот день действительно приходил в суд — но не митинговать, а узнать, когда будут судить его коллегу, задержанного накануне.

— В суде сказали, что я чуть ли там ни митинговал в колонне. Я судье говорил, чтобы взяли записи с камер видеонаблюдения и посмотрели, что там ничего не было.

В итоге, суд назначил Владимиру 50 базовых штрафа — 1350 рублей.



Люди встречают задержанных 10 августа

По словам Владимира, в его камере площадью 20 квадратных метров были 35 человек.

— Там в СИЗО все забито. Спали по два-три человека на одной кровати, под кроватью еще человека два, на полу, кто где.

— Скажите, а Стас был у вас в камере? - подошла к Владимиру женщина.

— Был. Вы его знаете? Может, вы его мама?

— Нет.

— Он очень переживал, что его мама приезжает в Брест, а он не может с ней встретиться. Он получил 15 суток. Очень хороший парень. Вы маме передайте, что ее парень молодец.





«Только немножко задремлешь — подходят и дубиной по спине»

В одной группе с Владимиром на волю со штрафом вышел и Семен. Его задержали с другом 10 августа около 23.00 на проспекте Машерова. Парней отвезли в «опорку» на перекрестке Советской и Машерова. Там они просидели примерно до 2.00.

— Потом нас повезли в спортзал у Ленинского РОВД Бреста. Всех усадили на попу ногами вперед и мы просидели почти 20 часов в такой позе. Сидели все в ряд.

— Кормили?

— Где? В спортзале? Еле воды допрашивались.

— Били?

— Били по спине, кто голову поднимал, по ноге — чтобы ногу убрать. (…) Пацаны говорили, что тех, кого первыми привезли в спортзал, около 12 ночи, положили лицом в пол и они лежали. Только немножко задремлешь — подходят и дубиной по спине.



Родные задержанных 10 августа показывают освободившимся фотографии своих близких

После спортзала задержанных перевезли в СИЗО. В камере Семена на восемь нар было 20 человек.

— Кто-то по очереди спал, кто-то днем, вдвоем, втроем ложились, не стеснялись. У меня коллектив такой попался, что мы там притерлись. В телеграме группу создадим, — смеется сейчас уставший Семен.

Около 4.45 из СИЗО в Бресте выпустили девять человек. Позже — еще восемь. Тем, кто смог этой ночью обнять своих родных, уехали домой. Остальные продолжают ждать.