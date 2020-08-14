|
МВД открывает «горячую линию» - там можно будет узнать местонахождение задержанных
14.08.2020 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД открывается «горячая линия» для информирования «о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях»,
Если человека нет в списках, то можно оставить контактную информацию для обратной связи.
Телефоны для уточнения информации по Минску:
Телефоны для уточнения информации по Брестской области:
Телефоны для уточнения информации по Витебской области:
Телефоны для уточнения информации по Гомельской области:
Телефоны для уточнения информации по Гродненской области:
Телефоны для уточнения информации по Минской области:
Телефоны для уточнения информации по Могилевской области:
Напомним, со дня выборов в Беларуси идут акции протестов, которые периодически перерастают в стычки с силовиками. С 9 августа были задержаны более 6,7 тысячи человек. Некоторых уже
13 августа глава Совета Республики Наталья Кочанова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если человека нет в списках, то можно оставить контактную информацию для обратной связи - в МВД постараются помочь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)