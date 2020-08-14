МВД открывает «горячую линию» - там можно будет узнать местонахождение задержанных

Источник материала: Tut.by

В МВД открывается «горячая линия» для информирования «о местонахождении лиц, задержанных за участие в несанкционированных мероприятиях», сообщает пресс-служба ведомства. «Горячая линия» заработает 14 августа в 14.00.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если человека нет в списках, то можно оставить контактную информацию для обратной связи.

Телефоны для уточнения информации по Минску:

(017) 218−73−92

(017) 218−73−40

(017) 239−43−84

Телефоны для уточнения информации по Брестской области:

(0162) 20−55−87

Телефоны для уточнения информации по Витебской области:

(0212) 24−03−29

Телефоны для уточнения информации по Гомельской области:

(0232) 96−74−47

Телефоны для уточнения информации по Гродненской области:

(0152) 79−70−22, 102

Телефоны для уточнения информации по Минской области:

(01795) 5−24−32, 102

Телефоны для уточнения информации по Могилевской области:

102

Напомним, со дня выборов в Беларуси идут акции протестов, которые периодически перерастают в стычки с силовиками. С 9 августа были задержаны более 6,7 тысячи человек. Некоторых уже стали отпускать . Судя по всему, освобождать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания, — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.

13 августа глава Совета Республики Наталья Кочанова заявила о том, что были выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям.