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Генпрокуратура: 122 задержанных на акциях остаются в изоляторах. СК ни одного дела по избиению не возбудил
17.08.2020 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура опубликовала список административно задержанных на акциях протеста, которые до сих пор не освобождены и находятся в изоляторах по всей стране. В списке — 122 фамилии, больше всего человек сидит в Жодино и Бресте. По
— В Генпрокуратуру поступают многочисленные заявления с требованиями возбудить уголовные дела по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, —
Далее Генпрокуратура дает
В Следственном комитете TUT.BY сообщили, что пока по заявлениям избитых граждан проводятся проверки, данных о возбужденных уголовных делах на данный момент нет.
После в телеграм-канале ведомства появилось
При этом, по данным СК, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при их задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек — о получении телесных повреждений в местах временного содержания.
Напомним, одно из требований протестующих сегодня — освобождение всех задержанных на акциях протеста и разбирательство по факту чрезмерного применения силы со стороны бойцов ОМОНа и других правоохранительных подразделений к демонстрантам.
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Генпрокуратура: 122 задержанных на акциях остаются в изоляторах. СК ни одного дела по избиению не возбудил
Больше всего человек сидит в Жодино и Бресте.
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