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В Беларуси на этой неделе ожидается до плюс 30

17.08.2020 13:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусов на этой неделе ожидает жара. Будет до плюс 30 градусов и сухо. Грозы и ливни возможны со вторника на среду. Затем дождей станет меньше. В выходные  в основном без осадков и по-летнему тепло.
 
 
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Белорусов на этой неделе ожидает жара. Будет до плюс 30 градусов и сухо. Грозы и ливни возможны со вторника на среду. Затем дождей станет меньше. В выходные  в...
 
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