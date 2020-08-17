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В Беларуси на этой неделе ожидается до плюс 30
17.08.2020 13:16 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусов на этой неделе ожидает жара. Будет до плюс 30 градусов и сухо. Грозы и ливни возможны со вторника на среду. Затем дождей станет меньше. В выходные в основном без осадков и по-летнему тепло.
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Белорусов на этой неделе ожидает жара. Будет до плюс 30 градусов и сухо. Грозы и ливни возможны со вторника на среду. Затем дождей станет меньше. В выходные в...
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