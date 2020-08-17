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Локомотивное депо в Витебске провело предупредительную забастовку

17.08.2020 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работники локомотивного депо Витебского отделения БелЖД 17 августа провели предупредительную забастовку.


Работники Витебского отделения БЖД на Марше свободы на площади Победы в Витебске 16 августа. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Работники локомотивного депо провели предупредительную забастовку с 9 до 12 часов 17 августа. В это время они выполняли «по минимуму необходимые работы для обеспечения безопасности движения».


Работники депо сообщают, что основанием для предупредительной забастовки стал отказ руководства обратиться к местной власти с требованиями:

  • прекратить насилие и кровопролитие со стороны силовых структур;
  • прекратить нарушения прав граждан на свободу мирных собраний;
  • освободить политзаключенных и всех задержанных 9−14 августа;
  • признать выборы сфальсифицированными;
  • объявить действительные итоги голосования.

Напомним, витебские железнодорожники — пока единственные представители предприятий, кто проявил свою гражданскую позицию по отношению к тому, что происходит в стране после выборов. Работники витебского отделения БЖД вышли с другими горожанами на мирный протест 14 августа, а 16 августа они пришли на Марш свободы на площадь Победы.

 
Теги: Витебск
 
 
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Напомним, витебские железнодорожники - пока единственные представители предприятий, кто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после...
 
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