Локомотивное депо в Витебске провело предупредительную забастовку

Источник материала: Tut.by

Работники локомотивного депо Витебского отделения БелЖД 17 августа провели предупредительную забастовку.



Работники Витебского отделения БЖД на Марше свободы на площади Победы в Витебске 16 августа. Фото: Игорь Матвеев, «Народные новости Витебска»

Работники локомотивного депо провели предупредительную забастовку с 9 до 12 часов 17 августа. В это время они выполняли «по минимуму необходимые работы для обеспечения безопасности движения».





Работники депо сообщают, что основанием для предупредительной забастовки стал отказ руководства обратиться к местной власти с требованиями:

прекратить насилие и кровопролитие со стороны силовых структур;

прекратить нарушения прав граждан на свободу мирных собраний;

освободить политзаключенных и всех задержанных 9−14 августа;

признать выборы сфальсифицированными;

объявить действительные итоги голосования.

Напомним, витебские железнодорожники — пока единственные представители предприятий, кто проявил свою гражданскую позицию по отношению к тому, что происходит в стране после выборов. Работники витебского отделения БЖД вышли с другими горожанами на мирный протест 14 августа, а 16 августа они пришли на Марш свободы на площадь Победы.