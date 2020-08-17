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Локомотивное депо в Витебске провело предупредительную забастовку
17.08.2020 13:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Работники локомотивного депо Витебского отделения БелЖД 17 августа провели предупредительную забастовку.
Работники локомотивного депо провели предупредительную забастовку с 9 до 12 часов 17 августа. В это время они выполняли «по минимуму необходимые работы для обеспечения безопасности движения».
Работники депо сообщают, что основанием для предупредительной забастовки стал отказ руководства обратиться к местной власти с требованиями:
Напомним, витебские железнодорожники — пока единственные представители предприятий, кто проявил свою гражданскую позицию по отношению к тому, что происходит в стране после выборов. Работники витебского отделения БЖД
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Напомним, витебские железнодорожники - пока единственные представители предприятий, кто проявил свою гражданскую позицию к тому, что происходит в стране после...
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