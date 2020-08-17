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Модные образы с джинсовой курткой

17.08.2020 20:14 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз


Это, скорее, про цирк, чем про моду. Джуд – вещь универсальная, но не до такой степени, не в этой истории. Трендовый джуд-оверсайз  не спасет изначально безвкусную ситуацию. Более того, теперь пора спасать сам джуд.

Что в тренде?


Куртки из денима в обтяжку остались в немодном прошлом. Сейчас в тренде джинсовки непременно на парочку размеров больше. Такие, чтобы под ними при желании можно было бы свободно разместить худи. И носить модницам джинсовые куртки предлагается не только прохладными вечерами, но и в жару: прослойка воздуха не даст телу перегреться. А мешковатый крой на контрасте подчеркивает женскую хрупкость. 

Куртки из лоскутов разного денима, необработанные края, воланы – популярны джинсовки с уникальными стильными элементами. На особом модном счету этим летом лаконичный мужской крой и куртки из белого денима.      

Трендовый образ № 1


 
А в таком виде вы  в тренде. Оверсайз-вещи дружат с оверсайз-вещами. Вот почему неприталенное платье шоколадного цвета прекрасно сочетается со свободным джудом. Расслабленную историю дополняют кожаные шлепанцы. Комфортный образ, в котором не холодно, не жарко, а просто хорошо.

Трендовый образ № 2


Этот образ разбивает стереотип о том, что джуд – это неприметная рабочая вещица. Джинсовой куртке не чужды лоск и нарядность,  например, в сочетании с белоснежными кюлотами и белоснежной бейсболкой. И важная деталь! Сегодня джуд-оверсайз можно носить не на рубашку, не на топ, не на футболку, а просто так. Спортивно и круто.

Модные выводы


С лимонной юбкой-миди и лодочками цвета фуксии модная куртка из денима выглядит нелепо. 

Свободное платье без талии и городские кожаные шлепанцы – прекрасная компания для джинсовки-оверсайз.

В образе с белыми кюлотами и бейсболкой куртка из денима выступает не в роли верхней одежды, а надевается на голое тело вместо блузы. Круто. 

 
 
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Антиобраз Это, скорее, про цирк, чем про моду. Джуд – вещь универсальная, но не до такой степени, не в этой истории. Трендовый джуд-оверсайз  не спасет изначально...
 
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