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Модные образы с джинсовой курткой
17.08.2020 20:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Антиобраз
Это, скорее, про цирк, чем про моду. Джуд – вещь универсальная, но не до такой степени, не в этой истории. Трендовый джуд-оверсайз не спасет изначально безвкусную ситуацию. Более того, теперь пора спасать сам джуд.
Что в тренде?
Куртки из денима в обтяжку остались в немодном прошлом. Сейчас в тренде джинсовки непременно на парочку размеров больше. Такие, чтобы под ними при желании можно было бы свободно разместить худи. И носить модницам джинсовые куртки предлагается не только прохладными вечерами, но и в жару: прослойка воздуха не даст телу перегреться. А мешковатый крой на контрасте подчеркивает женскую хрупкость.
Куртки из лоскутов разного денима, необработанные края, воланы – популярны джинсовки с уникальными стильными элементами. На особом модном счету этим летом лаконичный мужской крой и куртки из белого денима.
Трендовый образ № 1
А в таком виде вы в тренде. Оверсайз-вещи дружат с оверсайз-вещами. Вот почему неприталенное платье шоколадного цвета прекрасно сочетается со свободным джудом. Расслабленную историю дополняют кожаные шлепанцы. Комфортный образ, в котором не холодно, не жарко, а просто хорошо.
Трендовый образ № 2
Этот образ разбивает стереотип о том, что джуд – это неприметная рабочая вещица. Джинсовой куртке не чужды лоск и нарядность, например, в сочетании с белоснежными кюлотами и белоснежной бейсболкой. И важная деталь! Сегодня джуд-оверсайз можно носить не на рубашку, не на топ, не на футболку, а просто так. Спортивно и круто.
Модные выводы
С лимонной юбкой-миди и лодочками цвета фуксии модная куртка из денима выглядит нелепо.
Свободное платье без талии и городские кожаные шлепанцы – прекрасная компания для джинсовки-оверсайз.
В образе с белыми кюлотами и бейсболкой куртка из денима выступает не в роли верхней одежды, а надевается на голое тело вместо блузы. Круто.
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Антиобраз Это, скорее, про цирк, чем про моду. Джуд – вещь универсальная, но не до такой степени, не в этой истории. Трендовый джуд-оверсайз не спасет изначально...
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